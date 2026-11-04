«Ο αμερικανικός λαός, αποδοκίμασε την απρόβλεπτη και διχαστική πολιτική Trump», αναφέρει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Η μεγάλη νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον προοδευτικό κόσμο, δεδομένου μάλιστα ότι ενισχύθηκαν εντός των Δημοκρατικών αριστερές δυνάμεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

«Ο αμερικανικός λαός, αποδοκίμασε την απρόβλεπτη και διχαστική πολιτική Trump, ο οποίος εξελέγη υποσχόμενος τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων και άμεση βελτίωση της ζωής των πολιτών, ωστόσο στην πράξη αυτό δεν έγινε: Αντίθετα είδαμε νέους πολέμους και αμερικανικές στρατιωτικές εμπλοκές κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, την πλήρη αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την ΕΕ, την διεύρυνση των ανισοτήτων εντός της αμερικάνικης κοινωνίας, αλλά και την υπονόμευση του κράτους δικαίου με περιστατικά όπως η άσκηση βίας και αυθαιρεσίας από την υπηρεσία ICE», σημειώνει η ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Οι προοδευτικές δυνάμεις αποτελούν την μόνη πολιτική απάντηση στα αιτήματα του αμερικανικού λαού για ειρήνη, κοινωνική δικαιοσύνη, εξάλειψη των διακρίσεων και των ανισοτήτων, καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, για πρόσβαση των πολιτών σε υγεία, στέγαση και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες.

Από εκεί και πέρα, είναι εμφανές ότι η αμερικανική πολιτική σκηνή εισέρχεται σε μια περίοδο πόλωσης και αναμένεται να γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτη. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο λανθασμένη ήταν η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής στις ΗΠΑ που έχει ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εις βάρος των συμφερόντων της χώρας και των αρχών στις οποίες βασίζεται παραδοσιακά η εξωτερική της πολιτική.

Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη η κυβέρνηση να αλλάξει άμεσα πλεύση: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να παραμείνουν στρατηγικές, αλλά να είναι αμοιβαία επωφελείς. Θα πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, με σκοπό την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων και προάσπιση των αξιών μας».