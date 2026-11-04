Επεισόδιο μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου – Στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, αναφορές για τραυματίες.

Ένταση σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όπου καταγράφηκαν αναφορές για σοβαρό επεισόδιο μεταξύ φοιτητών που φέρονται να ανήκουν σε διαφορετικές φοιτητικές παρατάξεις. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε ελέγχους στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο κτίριο του Μαθηματικού της Πανεπιστημιούπολης μεταξύ μελών διαφορετικών παρατάξεων με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματίες.

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Σοβαρά επεισόδια μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων στην Πανεπιστημιούπολη

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση τα επεισόδια ξεκίνησαν μεταξύ φοιτητών που ανήκουν στις παρατάξεις ΕΑΑΚ και Πανσπουδαστική. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ειδικότερα, δύο άτομα φέρεται να τραυματίστηκαν στα κάτω άκρα έπειτα από ξυλοδαρμό, ενώ ένα ακόμη τραυματίστηκε από μολότοφ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών.