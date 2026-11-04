Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας για τους Ποινικούς Κώδικες του 2019, δήλωσε ότι δεν πρόκειται «για καλαμπούρι».

Όμως αυτός άρχισε πρώτος! Συγκεκριμένα, ο κυβ. εκπρόσωπος:

1. Έκανε λόγο για «νομοσχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα». Ας μάθει, κατ’ αρχάς, ότι πρόκειται για δύο (2) κώδικες, τον Ποινικό Κώδικα (ΠΚ) και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), οι οποίοι κυρώθηκαν με τους ν. 4619 και 4620/2019, αντίστοιχα. Γιατί λοιπόν δίνει «ασυλία» στον ΚΠΔ; Όμως, οι κώδικες δεν είναι «σαμπουάν 2 σε 1».

2. Αναρωτιέται γιατί δεν ήλθαν οι αλλαγές του ΠΚ προηγούμενα, με ξεχωριστούς νόμους. Ας ανοίξει οποιοδήποτε βιβλίο Ποινικού δικαίου ή Ποινικής δικονομίας· εκεί θα δει τι σημαίνει «σύστημα». Μόνο μ’ ένα κώδικα οργανώνεις με λογική σειρά και συστηματική δομή ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τα εγκλήματα, τις ποινές και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Αυτό δεν γίνεται με νομοθετική κοπτοραπτική, όπως κάνει η παρούσα κυβέρνηση από το 2019.

3. Υποστηρίζει ότι το κάθε άρθρο, ενός κώδικα, συνιστά μια πολιτική απόφαση. Ας ρίξει μια ματιά στο άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος, που καθιερώνει την επιψήφιση των Κωδίκων στο σύνολό τους και όχι κατ’ άρθρον. Γι’ αυτό δεν γίνονται αλλαγές στη Βουλή· ισχύει δηλ. το σύστημα “take it or leave it”. Επομένως, η πολιτική ευθύνη αφορά τον Κώδικα στο σύνολό του και όχι κάθε λεπτομέρειά του.

4. Επανέρχεται στην «αριθμητική μείωση των ποινών», αγνοώντας την αλλαγή του συστήματος ποινών, με τη συνολική προσγείωσή τους σε αληθινά μεγέθη που εκτίονται στην πραγματικότητα. Με την λογική του κυβ. εκπροσώπου, η προβλεπόμενες (χαμηλές) ποινές σε άλλες χώρες, όπως π.χ. η Γερμανία, δεν είναι παρά χάιδεμα εγκληματιών! Ας το ξανασκεφθεί.

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5. Αναφέρεται στην ψήφιση των κωδίκων λίγο πριν τις εκλογές (του 2019). Κατ’ αρχήν πρέπει να μας πει αν η Βουλή μπορεί να νομοθετεί όσο χρόνο λειτουργεί ή όχι. Έπειτα, θα πρέπει να εξηγήσει γιατί, ενώ οι εκλογές του 2023 προκηρύχθηκαν (από τη ΝΔ) στις 22.4.2023, λίγες μόνο μέρες πριν (στις 13.4.2023) η Κυβέρνηση είχε νομοθετήσει (ν. 5043) για ποικίλα «επείγοντα» θέματα. Υπήρχε σκοπιμότητα; Εξυπηρετήθηκαν καταστάσεις; Να το ψάξουμε;

Τελικά, ναι, οι Ποινικοί κώδικες δεν είναι για καλαμπούρια. Αυτά δηλ. ακριβώς που κάνει η κυβέρνηση στο σύνολό της. Μόνο πως δεν γελάμε μ’ αυτά!

Ο Ευτύχης Φυτράκης είναι, Δρ. Ν. - Δικηγόρου