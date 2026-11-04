Η εκτιμώμενη αξία της κατασχεμένης κάνναβης αγγίζει το 1.000.000 ευρώ.

Περισσότερα από 207 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο Τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Συνολικά εντοπίστηκαν 207 κιλά και 466 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε 48 χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε δύο παλέτες. Το φορτίο βρέθηκε σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων του αεροδρομίου, με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι το περιεχόμενό του δεν αντιστοιχούσε σε όσα αναγράφονταν στα συνοδευτικά έγγραφα.

Το φορτίο είχε ξεκινήσει από την Ταϊλάνδη

Κατά την έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών διακριβώθηκε η διαδρομή των δύο παλετών, οι οποίες φέρεται να είχαν ξεκινήσει αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη με προορισμό την Ελλάδα με τα συνοδευτικά έγγραφα να αναφέρουν ότι το εμπόρευμα αφορούσε ενδύματα. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των χαρτοκιβωτίων αποκαλύφθηκε ότι στο εσωτερικό τους υπήρχε τελικά μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Κέρδος που θα άγγιζε το 1 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την περαιτέρω διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας θα προσέγγιζε το 1.000.000 ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανσή της, καθώς και για τον εντοπισμό όσων ενδέχεται να εμπλέκονται στην εισαγωγή και διακίνηση των ναρκωτικών.