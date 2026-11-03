«Εμείς αλλάξαμε τον ποινικό κώδικα και κλείσαμε παράθυρακια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο» υπογράμμισε ο Κ.Μητσοτάκης.

Νέα σκληρή επίθεση Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε όσους όπως είπε αμφισβητούν τις επιτυχίες της ΕΛΑΣ με τα «μεγάλα ψάρια».

Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στο Μέγαρο Μουσικής στο πλαίσιο των δύο ετών λειτουργίας του «ελληνικού FBI» τόνισε: «Είναι υποκριτές όσοι αναρωτιόνται για τις επιτυχίες της αστυνομίας, άλλοι αποφυλάκισαν σωριδόν κρατούμενους» και συνέχισε: Εμείς αλλάξαμε τον ποινικό κώδικα και κλείσαμε παράθυρακια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο».

Ειδικότερα σημείωσε:«Είναι υποκριτές όσοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε όλες αυτές τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις - είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο - κάτι που αποτελεί έργο αυτής της κυβέρνησης και έργο της ΔΑΟΕ.

Αλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές.

Η αντιπολίτευση καταψήφισε αυτήν την τόσο κρίσιμη μεταρρύθμιση - Δεν είμαστε, συνεπώς, «όλοι ίδιοι» και αυτό αναγνωρίζεται».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε ότι το «Νομιμότητα Παντού» μετατράπηκε σε καθημερινή μάχη παντού - στόχος μας η «ολική επαναφορά» του Νόμου έναντι της αυθαιρεσίας - Την επιλογή εκείνη δικαιώνουν τα αποτελέσματα της ειδικής δομής που συγκροτήσαμε.

Σε 24 μήνες, η ΔΑΟΕ χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος αποδίδοντας κατηγορίες σε 5.454 πρόσωπα - *εξάρθρωσε 259 σκληρές συμμορίες κάθε είδους: από κυκλώματα παράνομων καυσίμων, λαθρεμπορίου τσιγάρων και διασυνοριακού εγκλήματος, μέχρι δίκτυα που λυμαίνονταν εφορίες, πολεοδομίες και φυλακές.

{https://www.youtube.com/watch?v=9ttOpZbexAk}

Ο ρόλος της ΑΑΔΕ

«Για πρώτη φορά, η αστυνομική έρευνα, η φορολογική διασταύρωση, κρίσιμος έργο ο ρόλος της ΑΑΔΕ και η δικαστική συνδρομή λειτουργούν ως ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, κλείνοντας κάθε «χαραμάδα» ασυλίας - μόνο απ’ την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εξασφαλίζουμε πάνω από 2,2 δις ευρώ ετησίως το 2025 και ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό για το 2026 - Αυτό απαιτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι – έτσι εξοικονομούμε πρόσθετα χρήματα για την Υγεία και την Παιδεία, για την Άμυνα και την Πολιτική Προστασία».

Νομιμότητα παντού

«Η «Νομιμότητα Παντού» συνιστά μία πολυεπίπεδη προσπάθεια του κράτους να αναμετρηθεί με κάθε είδους «παράσιτα», αλλά και με τα δικά του, όπως στις Πολεοδομίες - όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να «βάζουν πλάτη» σε κυκλώματα, δεν έχουν θέση στη Διοίκηση. Θα εντοπιστούν, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα αποπεμφθούν - Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία».

Χρυσοχοΐδης: Στόχος να πληγεί ακόμη βαθύτερα η οικονομική ισχύς των εγκληματικών οργανώσεων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός, στον σύντομο χαιρετισμό του, στον στόχο της ΔΑΟΕ, ο οποίος είναι να πληγεί ακόμη βαθύτερα η οικονομική ισχύς των εγκληματικών οργανώσεων, ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να ανασυγκροτούν τα δίκτυά τους και να συνεχίζουν την παράνομη δραστηριότητά τους.

«Κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι απέναντι στη βία και τον εκβιασμό έχει δίπλα του την Πολιτεία», ήταν το μήνυμα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Από την πλευρά του ο αρχηγός της ΕΛΑΣ Δημήτρης Μάλλιος σημείωσε ότι τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της ΔΑΟΕ δεν είναι απλά στατιστική και αριθμοί, αλλά η αδιάψευστη αποτύπωση μιας νέας σύγχρονης στρατηγικής.

«Το σύγχρονο οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές ενέργειες, αλλά με σκληρή μεθοδική και συστηματική ερευνητική εργασία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κος Μάλλιος.

Όπως τόνισε ο διοικητής του «ελληνικού FBI» Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης μέσα σε δύο χρόνια η υπηρεσία έχει επιληφθεί 1.514 υποθέσεις, 262 εγκληματικές οργανώσεις, έχουν προκύψει 5.761 κατηγορούμενοι και έχει συλληφθεί 3.337 άτομα, εκ των οποίων 826 έχουν προφυλακισθεί.