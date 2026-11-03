Η Θεώνη Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι «κανένας ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους δεν λειτούργησε», σημειώνοντας ότι οι μεγάλες πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς διερευνήθηκαν κατόπιν πρωτοβουλιών της Δικαιοσύνης.

«Έχουμε ρεκόρ διαφθοράς και κακώς υπάρχει μια μεθοδευμένη προσπάθεια κανονικοποίησης αυτής της διαφθοράς όλο αυτό το διάστημα» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, στην εκπομπή του Meganews «Morning point» αναφερόμενη στα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν για τη λειτουργία της ΑΑΔΕ και των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, με αφορμή τις πρόσφατες υποθέσεις επιχειρηματικής παραβατικότητας.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις για την υπόθεση της επιχείρησης «Χωριάτικο», επισημαίνοντας πως σύμφωνα με δημοσίευμα, «25 στελέχη της ΑΑΔΕ ελέγχονται διότι φέρονται να περιλαμβάνονται σε λίστα χρηματισμού» και θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για τη στάση της Αρχής απέναντι σε καταγγελίες φοροδιαφυγής που είχαν προηγηθεί. Συγκεκριμένα, «Τι έκανε η ΑΑΔΕ όλα αυτά τα χρόνια με τις καταγγελίες για φοροδιαφυγή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων;», διερωτήθηκε, ζητώντας, μάλιστα, διευκρινίσεις για το εάν ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, είχε λάβει σχετική εσωτερική ενημέρωση κι εάν οι καταγγελίες για ενδεχόμενη παράνομη δράση στελεχών διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπως προβλέπει το άρθρο 38 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ασκώντας κριτική στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, η Θεώνη Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι «κανένας ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους δεν λειτούργησε», σημειώνοντας ότι οι σχετικές υποθέσεις διερευνήθηκαν κατόπιν πρωτοβουλιών της Δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάληψη της ευθύνης εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, διερωτώμενη πώς μπορεί να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο μια Αρχή για τη λειτουργία της οποίας προκύπτουν τόσο σοβαρά ερωτήματα.

«Έχουμε ρεκόρ διαφθοράς και κακώς υπάρχει μια μεθοδευμένη προσπάθεια κανονικοποίησης αυτής της διαφθοράς όλο αυτό το διάστημα», τόνισε, κάνοντας σύντομη αναφορά στις υποθέσεις των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, των απευθείας αναθέσεων και των επιδοτήσεων, καθώς και στα αναπάντητα ερωτήματα για τις υποθέσεις Κουλκουδίνα και Μπεκίρη.

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Όπως υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου, πρόκειται για ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, κοστίζουν δηλαδή σε χρήμα φορολογούμενων, επιμένοντας στην ανάγκη θεσμικού ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας.

«Προφανώς χρειάζεται η θέσπιση ενός πλαισίου προστασίας. Αυτό είναι η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. και δέσμευση της ΕΛ.Α.Σ.», ανέφερε η Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας για τους εργαζόμενους της Pizza Fan, προτείνοντας τη δημιουργία πλαισίου οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων που βρίσκονται εκτεθειμένοι χωρίς καμία δική τους ευθύνη. Επιπλέον, έθεσε ως προτεραιότητες τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την καταβολή των δεδουλευμένων και τη δρομολόγηση τριμερών συναντήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέλλον των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

Όσον αφορά τη δημοσκόπηση της ALCO, η Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας τα ευρήματα της δημοσκόπησης, χαρακτήρισε «ένα μικρό θαύμα» το γεγονός ότι η ΕΛ.Α.Σ. βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό φορέα, με πολλά νέα στελέχη που δεν τα ήξερε ο κόσμος, χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία και κρατική χρηματοδότηση.

«Για εμάς όμως αυτό είναι ένα μήνυμα για ακόμα πιο σκληρή δουλειά» σημείωσε, αναφερόμενη στη συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών, καθώς και στην έναρξη εκδηλώσεων και ανοιχτών συζητήσεων για την αποσαφήνιση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος. Τέλος, αναφερόμενη στις αμερικανικές εκλογές, η Θεώνη Κουφονικολάκου εξέφρασε την ελπίδα για ενίσχυση των προοδευτικών δυνάμεων του Δημοκρατικού Κόμματος, σημειώνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία του Κογκρέσου.





