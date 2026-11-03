Το πρόγραμμα του κ. Χατζηγιαννάκη περιελάμβανε επισκέψεις στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου και στον Εμπορικό Σύλλογο, καθώς και την πρώτη επίσημη συνάντηση μελών και φίλων της ΕΛΑΣ στην Κορινθία.

Στην Κόρινθο βρέθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), πραγματοποιώντας σειρά επαφών με εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, εκπροσώπους της τοπικής αγοράς και επαγγελματίες της περιοχής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, επισκέφθηκε αρχικά το Κέντρο Υγείας Κορίνθου, όπου τον υποδέχθηκε η διευθύντρια Βασιλική Παπακωνσταντίνου, η οποία τον ξενάγησε στους χώρους της δομής. Ακολούθησε συζήτηση με γιατρούς και εργαζόμενους, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της μονάδας και τις συνθήκες στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηγιαννάκης επισκέφθηκε τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου, στα γραφεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου, όπου συναντήθηκε με την πρόεδρο Ευαγγελία Καραθανάση, την αντιπρόεδρο Νατάσα Νοβακόβιτς, τη γραμματέα Βασιλική Δάφνη και τον ταμία Παναγιώτη Σπύρου.

Κατά τη συνάντηση ενημερώθηκε για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της περιοχής, καθώς και για ζητήματα που απασχολούν την τοπική αγορά. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την πρώτη επίσημη συνάντηση μελών και φίλων της ΕΛΑΣ στην Κορινθία, σηματοδοτώντας την παρουσία της παράταξης στην περιοχή.