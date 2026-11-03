Η ανακοίνωση του Δήμου Παλαμά για τα κλειστά σχολεία της περιοχής.

Κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου το Νηπιαγωγείο Μάρκου και το Δημοτικό Σχολείο Κοσκινά του Δήμου Παλαμά λόγω προγραμματισμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου η διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί σε πέντε κοινότητες του Δήμου Παλαμά από τις 07:00 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 12:00 το μεσημέρι, επηρεάζοντας τις κοινότητες Γοργοβίτες, Μάρκο, Καλυβάκια, Ψαθοχώρα και Κοσκινά.

Λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος, αποφασίστηκε να μη λειτουργήσουν τα σχολεία σε Μάρκο και Κοσκινά με τους μαθητές τους να επιστρέφουν στα θρανία από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση του Δήμου Παλαμά

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