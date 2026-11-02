«Κλειστά σχολεία στις 5 Νοεμβρίου» τονίζεται στο κάλεσμα των μαθητών για μαζικό συλλαλητήριο κόντρα στα μεγάλα προβλήματα της Παιδείας.

Οι μαθητές αποφάσισαν νέο γύρο κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που κατάγραφονται στα σχολεία και τις στρεβλώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς ανακοίνωσαν μαθητικό συλλαλητήριο για την προσεχή Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνει κάλεσμα για κλειστά σχολεία και μαζική συμμετοχή στη μαθητική πορεία που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στα Προπύλαια. Με κεντρικό σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία», οι μαθητές συνδέουν τις διεκδικήσεις τους με τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί στη Γαλλία την ίδια ημέρα. Οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις ελλείψεις των σχολείων, στην ακρίβεια, στις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην προοπτική εφαρμογής του Εθνικού Απολυτηρίου και των Τριπλών Πανελληνίων.

Στο επίκεντρο τα προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας

Οι μαθητές διεκδικούν αυξημένη χρηματοδότηση για την Παιδεία και άμεσο σχέδιο ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτιρίων, προσλήψεις όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικώνπροσλήψεις όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών και προσωπικού υποστήριξης, όπως ψυχολόγων, νοσηλευτών και κοινωνικών λειτουργών, εξασφάλιση θέρμανσης σε όλα τα σχολεία, ανάκληση της υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές και δωρεάν, ασφαλείς και ποιοτικές εκδρομές για όλους. Παράλληλα ζητάνε κατάργηση των συγχωνεύσεων τμημάτων και 15 μαθητές ανά τάξη, δωρεάν σνακ για τους μαθητές, μείωση των τιμών στα σχολικά κυλικεία και κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής.

Όπως τονίζουν στο Dnews «Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας κάνουν ό,τι μπορούν για να μας σταματήσουν, από τρομοκρατία και απειλές μέχρι «περιπάτους και εκδρομές» βάζουν για να μας εμποδίσουν. Χιλιάδες μαθητές, συντονισμένοι και αποφασισμένοι τα καταφέραμε, τους δώσαμε την πρώτη απάντηση! Το σχέδιό τους είναι να «κάτσουμε στα αυγά μας», να μη διεκδικούμε, να κάνουμε θυσίες για να προχωράνε ανενόχλητοι την πολιτική τους. Να ακούσουν καλά τι λέμε οι μαθητές, δεν θα τους περάσει. Δεν ανεχόμαστε να μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά για την Παιδεία ενώ δίνουν δις. ευρώ σε πολέμους, σε εξοπλισμούς για τα σφαγεία του ΝΑΤΟ, δε συμβιβαζόμαστε να μην βγάζουν οι οικογένειές μας τον μήνα, να μην μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι το κυλικείο από την ακρίβεια ενώ επιχειρηματίες, σουπερμαρκετάδες, εφοπλιστές, βιομήχανοι πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους, δεν αντέχουμε άλλο το σχολείο εξοντωτικό, εξεταστικό κέντρο που σχεδιάζουν να το κάνουν ακόμη χειρότερο με το Εθνικό Απολυτήριο και τις Τριπλές Πανελλήνιες»

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«Σε Ελλάδα και Γαλλία παντού ξεσηκωμός ίδια τα προβλήματα ίδιος ο εχθρός»

Οι μαθητές διαμηνύουν ότι «όσο και να προσπαθήσουν δε θα μας φιμώσουν, θα ακουστεί ξανά: Σε Ελλάδα και Γαλλία παντού ξεσηκωμός ίδια τα προβλήματα ίδιος ο εχθρός. Τα αιτήματά μας περιμένουν απάντηση και θα αγωνιζόμαστε μέχρι να κατακτήσουμε όσα ζητάμε!Εξασφάλιση σχολικού λεωφορείου για κάθε σχολείο. Σύγχρονα εργαστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και σχολικές εκδηλώσεις. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα μαθήματα για όσους μαθητές τη χρειάζονται. Καμία επιβολή αποβολών και κατασταλτικών μέτρων σε μαθητές και σχολεία που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις.»

Μαθητικό συλλαλητήριο στις 5/11: Τι ισχύει για τα κλειστά σχολεία

Όπως τονίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας σε καμία περίπτωση την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου δεν προγραμματίζεται καθολικό λουκέτο και αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Η πρόθεση των μαθητών για κατάληψη και αποχή από τα μαθήματα δεν ισοδυναμεί και με λουκέτο στις σχολικές τους μονάδες. Τα 15μελη των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στην διαμαρτυρία αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελους εκτός και αν για την ίδια μέρα προκηρύξουν απεργία και οι καθηγητές (ΟΛΜΕ) οπότε τις ώρες που οι καθηγητές απεργούν εύλογα δεν θα καταχωρηθούν απουσίες στους μαθητές.