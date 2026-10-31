Αυστηρότερο πλαίσιο του συστήματος μοριοδότησης ζητά η ΟΙΕΛΕ – Η υπουργός Παιδείας αναγνώρισε την ανάγκη εξορθολογισμού και δεσμεύτηκε να εξεταστούν οι καταγγελίες.

Συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποίησε το προεδρείο της ΟΙΕΛΕ, έπειτα από πρόσκληση της υπουργού, με βασικό αντικείμενο την μοριοδότηση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω σχολικών αθλητικών διακρίσεων και την απόκτηση τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών αμφισβητούμενης νομιμότητας, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετων μορίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Κατά τη διάρκεια της εκτενούς συζήτησης, η ΟΙΕΛΕ παρουσίασε τις καταγγελίες της και κατέθεσε προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ζητώντας ουσιαστικούς ελέγχους και παρεμβάσεις από την πολιτεία.

Οι προτάσεις για τον σχολικό αθλητισμό

Σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση μαθητών για αθλητικές διακρίσεις, η Ομοσπονδία πρότεινε την αναμόρφωση του συστήματος απονομής μορίων, με αυστηρότερους κανόνες και ουσιαστικούς μηχανισμούς εποπτείας. Παράλληλα, ζήτησε να ξεκινήσει διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικούς, ώστε να διαμορφωθεί ένα διαφανές και αξιόπιστο πλαίσιο.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται επίσης η επαναλειτουργία των αθλητικών σχολείων και η ανάπτυξη προγραμμάτων για μαθητές με ιδιαίτερες αθλητικές δυνατότητες. Η ΟΙΕΛΕ ζήτησε, ακόμη, να κινηθούν πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων, στελεχών και εκπαιδευτικών, δημόσιων ή ιδιωτικών, εφόσον προκύψει εμπλοκή τους στις καταγγελλόμενες υποθέσεις.

Από την πλευρά της, η υπουργός αναγνώρισε ότι η σύνδεση των αθλητικών επιδόσεων με τη μοριοδότηση για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια χρειάζεται εξορθολογισμό. Πρότεινε την επανεκκίνηση της τεχνικής επιτροπής, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, καθώς και την ενίσχυση της εποπτείας των σχολικών πρωταθλημάτων.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ δεσμεύτηκε για την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών της ΟΙΕΛΕ που αφορούν συγκεκριμένα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Ανέφερε ότι ήδη έχει υπάρξει αυστηροποίηση της εποπτείας για σχολικά πρωταθλήματα, με κάποιες διοργανώσεις να έχουν ακυρωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την καλύτερη εποπτεία των σχολικών πρωταθλημάτων.

Στο μικροσκόπιο και οι «μαϊμού» τίτλοι σπουδών

Το δεύτερο θέμα της συνάντησης αφορούσε καταγγελίες για την απόκτηση «μαϊμού» πανεπιστημιακών τίτλων και πιστοποιητικών απόκτηση «μαϊμού» πανεπιστημιακών τίτλων και πιστοποιητικών απόκτηση «μαϊμού» πανεπιστημιακών τίτλων και πιστοποιητικών με σκοπό την ενίσχυση της βαθμολογίας υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Η Ομοσπονδία ζήτησε να ελεγχθούν ξένα πανεπιστήμια που φέρονται να χορηγούν εξ αποστάσεως μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις ποιότητας. Πρότεινε, επίσης, την εμπλοκή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον έλεγχο ελληνικών ψηφιακών διαμεσολαβητών που ενδέχεται να διευκολύνουν τέτοιες πρακτικές. Για τις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής, η ΟΙΕΛΕ εισηγήθηκε στενότερη συνεργασία του ΑΣΕΠ με το υπουργείο Παιδείας, αυστηρότερα κριτήρια αναγνώρισης των φορέων και περιορισμό του αριθμού των παρόχων, με παράλληλη εφαρμογή ουσιαστικών ελέγχων ποιότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Η Ομοσπονδία ζήτησε να πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους, υπό δημόσια εποπτεία, και να σταματήσουν οι εξετάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. Παράλληλα, πρότεινε να θεσπιστεί ένα ελάχιστο ενιαίο επίπεδο ποιότητας, καθώς, όπως υποστηρίζει, παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στη δυσκολία των εξετάσεων μεταξύ διαφορετικών πιστοποιητικών. Στις προτάσεις της περιλαμβάνεται, τέλος, ο έλεγχος ιστοσελίδων και πλατφορμών που αναλαμβάνουν τη συγγραφή προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών.

Η υπουργός τάχθηκε υπέρ της αυστηροποίησης των κριτηρίων με τα οποία το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει πιστοποιητικά, με αναφορά στα πρότυπα που εφαρμόζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφώνησε, επίσης, στην ανάγκη καθορισμού ελάχιστου επιπέδου ποιότητας, με σημείο αναφοράς το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και στην αναμόρφωση των εξεταστικών διαδικασιών με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Όσον αφορά τους τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού που παρέχουν εξ αποστάσεως προγράμματα, η υπουργός ανέφερε ότι το ζήτημα παρακολουθείται στενά, ενώ αναμένονται συγκεκριμένες προτάσεις από το ΑΣΕΠ.