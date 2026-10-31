Ημέρα γιορτής η σημερινή, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Στάχυος, Απελλού, Αμπλία, Ουρβανού, Ναρκίσσου και Αριστοβούλου, καθώς και των Αγίων Σελεύκου και Στρατονίκης.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

- Απελλής, Απέλλης

- Αμπλίος, Αμπλία

- Αριστόβουλος, Αριστοβούλη

- Νάρκισος, Νάρκισσος

- Στρατονίκη

- Στρατή

- Νίκη

- Στάχυς

Η 31η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη, μεταξύ άλλων, στη μνήμη των Εβδομήκοντα Αποστόλων, οι οποίοι συνέβαλαν στη διάδοση του χριστιανισμού.