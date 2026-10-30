Σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας, του Αγίου Αστερίου και άλλων Αγίων.
Την ονομαστική τους γιορτή έχουν τα εξής ονόματα:
- Αστέριος, Αστέρης
- Αστερία, Αστέρω, Αστερινή, Αστρινή, Αστρούλα
- Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος
- Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα
- Απολλωνία
- Κλεόπας, Κλεόπιος, Κλεοπία, Κλεοπάκης, Πάκης
- Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρόνος, Κρονία
- Μαρκιανός, Μαρκίνος
- Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα