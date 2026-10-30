Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας, του Αγίου Αστερίου και άλλων Αγίων.

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν τα εξής ονόματα: