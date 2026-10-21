Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ερωτηθείσα για το σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και τις κινητοποιήσεις των μαθητών απάντησε ότι τα πραγματικά αιτήματα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών πρέπει να ακούγονται και να αντιμετωπίζονται με ουσιαστικές παρεμβάσεις, αλλά και ότι ούτε οι καταλήψεις και τα κλειστά σχολεία αποτελούν λύση ούτε οι καταστροφές μπορούν να γίνουν ανεκτές. Η Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, με σεβασμό τόσο στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας όσο και στο δικαίωμα κάθε μαθητή να παρακολουθεί απρόσκοπτα τα μαθήματά του.

«Δεν πιστεύω στα κλειστά σχολεία και δεν θεωρώ ότι η λύση είναι η κατάληψη. Είναι, όμως, ένα ισχυρό μήνυμα το να μπορέσουν να καταγραφούν όλα αυτά τα οποία θέλετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Σωστά τα λέτε για τα κτίρια, σωστά τα λέτε για τις ανάγκες και εγώ λογοδοτώ»

Απαντώντας απευθείας στους εκπροσώπους φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων που παρενέβησαν ζωντανά στην εκπομπή, η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα των σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών, της φοιτητικής στέγης και των καθημερινών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας. «Καλό είναι να προφυλαχθεί η σημερινή διαμαρτυρία, έτσι ώστε κάποιοι που ίσως θέλουν να της προσδώσουν άλλο κλίμα να μην το πετύχουν, για να ακουστούν τα πραγματικά αιτήματα. Γιατί εγώ ακούω πραγματικά αιτήματα. Σωστά τα λέτε για τα κτίρια, σωστά τα λέτε για τις ανάγκες και εγώ λογοδοτώ», τόνισε. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις οφείλουν να διατηρήσουν τον ειρηνικό τους χαρακτήρα, ώστε το περιεχόμενο των διεκδικήσεων να μην επισκιαστεί από εντάσεις ή καταστροφές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

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Σύσκεψη στο Υπ. Παιδείας για τις μαθητικές κινητοποιήσεις, τις καταλήψεις και τα κλειστά σχολεία

Σημειωτέον νωρίς το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της υπουργού Παιδείας με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης από όλη τη χώρα και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Παπαδομαρκάκη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αποτίμηση της κατάστασης που επικράτησε σήμερα στα σχολεία, με φόντο τις πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, τέθηκαν επί τάπητος τα ποσοστά των σχολικών καταλήψεων, η συμμετοχή στην απεργία, καθώς και η έκταση των μαθητικών κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, η πλειονότητα των σχολείων λειτούργησε κανονικά, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως τονίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ η σύσκεψη αποσκοπεί στη συνολική καταγραφή της εικόνας στις σχολικές μονάδες και στην αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τις σημερινές κινητοποιήσεις.