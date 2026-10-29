Στα άκρα η αντιπαράθεση για το νέο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών - Γονείς και διευθυντές ζητούν την άμεση απόσυρση της υπουργικής απόφασης.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στα σχολεία για το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας. Οι διευθυντές σχολείων προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη γραφειοκρατία και τις ευθύνες που καλούνται να αναλάβουν, ενώ η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) ζητά την άμεση απόσυρση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Οι αντιδράσεις αφορούν τόσο τις διαδικασίες οργάνωσης των μετακινήσεων όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις που, σύμφωνα με τους γονείς, ενδέχεται να περιορίσουν τη συμμετοχή των παιδιών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

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Στο ΣτΕ η Π.Ε.Δ.Υ.Σ.Δ.Ε. για τις σχολικές εκδρομές

Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Δ.Υ.Σ.Δ.Ε.), μαζί με διευθυντές και διευθύντριες σχολικών μονάδων, κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά συγκεκριμένων διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση διευκρινίζει ότι η προσφυγή δεν αποτελεί κίνηση αντιπαράθεσης με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά έκφραση παιδαγωγικής ευθύνης. Υπογραμμίζει ότι οι σχολικές εκδρομές και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν πολύτιμα εργαλεία βιωματικής μάθησης, καθώς φέρνουν τους μαθητές σε επαφή με την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Όπως τονίζεται «Δυστυχώς, το νέο κανονιστικό πλαίσιο, με τις υπέρμετρες γραφειοκρατικές απαιτήσεις, τις δυσανάλογες ευθύνες και τις πρακτικές δυσχέρειες που επιβάλλει, απειλεί να οδηγήσει στην ουσιαστική κατάργηση των σχολικών εκδρομών, αποθαρρύνοντας διευθυντές και εκπαιδευτικούς από την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών. Η ασφάλεια, η νομιμότητα και η διαφάνεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για εμάς. Άλλο όμως η θεσμική θωράκιση των εκδρομών και άλλο η επιβολή ενός πλαισίου που τις καθιστά πρακτικά ανεφάρμοστες. Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί ύστατη θεσμική επιλογή για την προάσπιση της παιδαγωγικής αποστολής του σχολείου και του δικαιώματος των μαθητών σε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Δεν διεκδικούμε λιγότερη ευθύνη. Διεκδικούμε ένα λειτουργικό, δίκαιο και παιδαγωγικά ορθό πλαίσιο, που θα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν περισσότερα στους μαθητές τους.»

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ΑΣΓΜΕ: «Οι σχολικές εκδρομές είναι βασική ανάγκη για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μας»

Στο ίδιο ζήτημα παρεμβαίνει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, η οποία χαρακτηρίζει τις σχολικές εκδρομές σημαντικό μέρος της μόρφωσης και της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι θεατρικές παραστάσεις, οι επισκέψεις σε μουσεία και οι αθλητικές δραστηριότητες δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτούν εμπειρίες που δεν περιορίζονται στη σχολική αίθουσα. Η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο δεν προβλέπει επαρκή μέτρα για τη διασφάλιση της δωρεάν συμμετοχής όλων των μαθητών και εκτιμά ότι οι πρόσθετες επιβαρύνσεις ενδέχεται να εντείνουν τις ανισότητες μεταξύ των παιδιών.

Οι ενστάσεις των γονέων για την ασφάλεια και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών

Ένα από τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης της ΑΣΓΜΕ αφορά τις διαδικασίες ελέγχου της ασφάλειας των μετακινήσεων και των χώρων επίσκεψης. Η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι δεν προβλέπεται επαρκής κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των χώρων που επισκέπτονται οι μαθητές και των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, εκφράζει αντιρρήσεις για τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 της Υπουργικής Απόφασης. Όπως αναφέρει, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συγκεντρώνουν και να διαβιβάζουν σειρά δικαιολογητικών για τα τουριστικά λεωφορεία και τους οδηγούς τους όπως η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, η άδεια οδήγησης, το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας του οδηγού, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το δελτίο τεχνικού ελέγχου και στοιχεία σχετικά με τον ταχογράφο. Η ΑΣΓΜΕ θεωρεί ότι τέτοιες υποχρεώσεις επιβαρύνουν υπέρμετρα το έργο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να επικεντρώνονται στην παιδαγωγική προετοιμασία και στην ασφαλή συνοδεία των μαθητών. Το βασικό αίτημα των γονέων είναι η ασφάλεια να διασφαλίζεται με σαφείς κρατικές αρμοδιότητες, ουσιαστικούς ελέγχους και πιστοποιημένες προϋποθέσεις για τα οχήματα και τους χώρους που χρησιμοποιούνται στις σχολικές εκδρομές.

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Το κόστος των εκδρομών και η υποχρεωτική ασφάλιση

Η οικονομική διάσταση αποτελεί ένα ακόμη βασικό σημείο διαφωνίας. Η ΑΣΓΜΕ υποστηρίζει ότι η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δαπάνες μιας εκδρομής, επιβαρύνει περαιτέρω τις οικογένειες. Όπως επισημαίνει, πολλές οικογένειες δυσκολεύονται ήδη να καλύψουν το κόστος πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως οι επισκέψεις σε μουσεία και οι θεατρικές παραστάσεις. Για τον λόγο αυτό, ζητά κρατική χρηματοδότηση, ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των γονιών τους. Η Συνομοσπονδία ζητά επίσης τη δημιουργία κρατικού στόλου λεωφορείων, με μόνιμους οδηγούς και συνοδούς, ο οποίος θα καλύπτει τόσο τις ανάγκες μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία όσο και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΑΣΓΜΕ στη συμμετοχή μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές εκδρομές. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής μαθητή με συνοδεία ενήλικου προσώπου, το οποίο υποδεικνύεται και διατίθεται από την οικογένεια με δική της δαπάνη, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η Συνομοσπονδία θεωρεί ότι η πρόβλεψη αυτή μεταφέρει ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος στις οικογένειες που ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες υποστήριξης των παιδιών τους. Ζητά, επομένως, να εξασφαλίζεται ουσιαστική μέριμνα για τη συμμετοχή όλων των μαθητών, χωρίς οικονομικούς αποκλεισμούς και χωρίς να εξαρτάται η εκπαιδευτική τους εμπειρία από τη δυνατότητα της οικογένειας να πληρώσει για πρόσθετη συνοδεία.

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Τι ζητά η ΑΣΓΜΕ από το Υπουργείο Παιδείας

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας διεκδικεί άμεση απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης για τις σχολικές εκδρομές, την οποία θεωρεί ότι δημιουργεί προβλήματα και ανασφάλεια στη σχολική κοινότητα, κρατική ευθύνη για την ασφάλεια, με ουσιαστικούς ελέγχους και πιστοποίηση της καταλληλότητας των οχημάτων και των χώρων που επισκέπτονται οι μαθητές, δημόσια χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να εξασφαλίζεται δωρεάν συμμετοχή για όλους τους μαθητές αλλά και τη δημιουργία κρατικού στόλου λεωφορείων, με μόνιμο προσωπικό οδηγών και συνοδών, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων.