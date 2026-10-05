Οι αντιδράσεις δασκάλων και καθηγητών για το πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές έφεραν νέες διευκρινίσεις από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ ώστε να πέσουν οι τόνοι και να προχωρήσει η διαδικασία των πρώτων εκδρομών της χρονιάς.

Οι αλλαγές στις σχολικές εκδρομές που τέθηκαν σε εφαρμογή από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έφεραν αναστάτωση στην μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα καθώς αναδιαμορφώθηκε πλήρως ο τρόπος και οι προυποθέσεις διεξαγωγής τους. Στον απόηχο των παραπόνων το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που απέστειλε στα σχολεία δίνει νέες διευκρινιστικές οδηγίες για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και σχολικών εκδρομών εκτός σχολικής μονάδας αποσαφηνίζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούν όλες τις βαθμίδες. Οι διευκρινίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα των εκπαιδευτικών δράσεων, τη διάρκεια των μετακινήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις ασφαλιστικές καλύψεις, τον έλεγχο των οχημάτων, αλλά και τις περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται η συμμετοχή τουριστικού γραφείου.

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Δυνατότητα για δεύτερη δράση μέσα στον ίδιο μήνα

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διευκρινίζεται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερη δράση μέσα στον ίδιο μήνα για κάθε τμήμα, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αιτιολογείται τεκμηριωμένα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τηρείται το προβλεπόμενο όριο. Παράλληλα, το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η ανώτατη διάρκεια μετακίνησης αφορά κάθε εκπαιδευτική δράση ξεχωριστά και όχι το σύνολο των δράσεων.

Μία απόφαση για περισσότερες εκδρομές

Σημαντική είναι και η διευκρίνιση σχετικά με τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων. Πλέον, η απόφαση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας, εφόσον αυτές έχουν ήδη προγραμματιστεί. Μπορεί, μάλιστα, να αφορά και το σύνολο των δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στο αντίστοιχο τρίμηνο, τετράμηνο ή σχολικό έτος. Αντίστοιχα, η ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται μία φορά για το σύνολο των προγραμματισμένων δράσεων, με υποχρέωση επικαιροποίησης σε περίπτωση αλλαγών στον αρχικό προγραμματισμό.

Τι ισχύει για ιδιωτικούς χώρους

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει επίσης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όταν μια εκπαιδευτική δράση πραγματοποιείται σε ιδιωτικό χώρο ή όταν οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από ιδιωτικό φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ζητούνται αντίγραφα των απαιτούμενων αδειών νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιδιωτικού φορέα θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο χώρος διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και πυρασφάλειας σε ισχύ, πληροί τις προδιαγραφές για τη φιλοξενία μαθητών και ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι ακριβή και αληθή. Για δράσεις που πραγματοποιούνται σε δημόσιους φορείς ή δημόσιους χώρους, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής των συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

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Μία πρόσκληση για περισσότερες δράσεις

Διευκρινίζεται ακόμη ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στην ιστοσελίδα μιας σχολικής μονάδας μπορεί να αφορά περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δράσεις ή ακόμη και το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η διαδικασία για τις σχολικές μονάδες που έχουν προγραμματίσει περισσότερες μετακινήσεις.

Πότε απαιτείται πρόσθετη ασφάλιση

Στο ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης, το υπουργείο διευκρινίζει ότι η πρόσθετη ασφάλιση για την κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των συμμετεχόντων, στις μετακινήσεις χωρίς διανυκτέρευση, αφορά αποκλειστικά την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τους μαθητές που δεν μπορούν να εκδώσουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) επειδή υπάγονται στη νομοθεσία για ανασφάλιστες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στην περίπτωση αυτή, ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στον διευθυντή ή τη διευθύντρια του σχολείου, δηλώνοντας ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση. Με βάση αυτή τη δήλωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής του μαθητή ή της μαθήτριας στην εκδρομή ή τη μετακίνηση.

Τι ισχύει όταν οι μαθητές μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς

Μία ακόμη σημαντική διευκρίνιση αφορά τις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς. Όταν οι μαθητές μετακινούνται προς τον τόπο πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης με μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν απαιτείται η συμμετοχή τουριστικού γραφείου ούτε η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ