Η κακοκαιρία που σάρωσε την Κρήτη για ένα πενθήμερο άφησε πίσω της ανυπολόγιστες ζημιές - Η λίστα με τα κλειστά σχολεία και την Τρίτη 5/10 για την ασφάλεια των μαθητών.

Η Κρήτη μετρά τις πληγές της μετά από πέντε ημέρες ακραίων φαινομένων με αδιάκοπες βροχές και τεράστια ύψη νερού που οδήγησαν σε πρωτοφανείς καταστροφές και οδήγησαν σήμερα αρκετά σχολεία να παραμείνουν κλειστά ενώ το ίδιο θα συμβεί και αύριο, Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Μετά από πέντε ημέρες ασταμάτητων και ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, η Κρήτη προσπαθεί από σήμερα να επουλώσει τις πληγές που άφησε πίσω της μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων τουλάχιστον 20 ετών. Οι εικόνες που καταγράφονται σε πολλές περιοχές του νησιού είναι αποκαλυπτικές. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κομμένες οδικές αρτηρίες, κατεστραμμένες υποδομές, ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, αλλά και μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας.

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Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με σχολεία να παραμένουν κλειστά σε περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν την ασφάλεια των κτιρίων και την πρόσβαση σε αυτά. Η απόφαση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων λαμβάνεται με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Η καταγραφή των ζημιών μόλις τώρα ξεκινά. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει σήμερα στην Κρήτη, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες στις περιοχές που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα και να αποτυπώσει το μέγεθος της καταστροφής.

Οι τεράστιες ποσότητες νερού επηρέασαν και τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το οδικό δίκτυο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διακόπηκε εξαιτίας κατολισθήσεων, πλημμυρών και φερτών υλικών. Παράλληλα, σημαντικές είναι οι ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωπους με μεγάλες απώλειες.

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Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στο Δήμο Μυλοποτάμου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δημάρχου Μυλοποτάμου, κ. Γεωργίου Κλάδου, και την Τρίτη 6 Οκτωβρίουθα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα και Ζωνιανών. Η απόφαση λαμβάνεται λόγω των δυσχερειών πρόσβασης και των προβλημάτων στα δίκτυα υδροδότησης που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού και την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής.

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