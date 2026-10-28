Πότε ξαναχτυπάει το κουδούνι.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του 2026 έχει ξεκινήσει, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να αναζητούν τις ημερομηνίες που θα κλείσουν τα σχολεία. Η φετινή σχολική χρονιά προσφέρει 15 ημέρες ξεκούρασης για τους μαθητές, πριν από την επιστροφή τους στις αίθουσες τον Ιανουάριο του 2027.

Σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026, καθώς η παραμονή των Χριστουγέννων πέφτει Πέμπτη. Από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τις καθιερωμένες εορταστικές διακοπές, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027.

Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, όταν και θα επαναλειτουργήσουν κανονικά οι σχολικές μονάδες.

Πόσες ημέρες θα μείνουν κλειστά τα σχολεία

Οι μαθητές θα απολαύσουν συνολικά 15 συνεχόμενες ημέρες χωρίς μαθήματα, με τις διακοπές να περιλαμβάνουν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και γονείς είναι οι εξής:

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Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026: Τελευταία ημέρα μαθημάτων.

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026: Έναρξη χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026: Χριστούγεννα.

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027: Πρωτοχρονιά.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027: Θεοφάνια.

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027: Τελευταία ημέρα διακοπών.

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027: Επιστροφή στα σχολεία.

Ποια σχολεία αφορά η χριστουγεννιάτικη αργία

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες ισχύουν για όλες τις δημόσιες σχολικές μονάδες της χώρας, από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά μέχρι τα γυμνάσια και τα λύκεια. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κατά το διάστημα από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα ή εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστροφή στα σχολεία θα γίνει ημέρα Παρασκευή, γεγονός που σημαίνει ότι οι μαθητές θα έχουν μόλις μία ημέρα μαθημάτων πριν από το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2027.