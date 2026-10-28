Αναλυτικά όσα αναφέρονται σε σχετική ανάρτηση.

Μήνυμα τιμής και ευγνωμοσύνης προς όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο απευθύνει το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ΥΠΕΞ αναφέρεται στη διαχρονική σημασία του ιστορικού «ΟΧΙ», υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον Ελληνισμό και σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το υπουργείο αποτίει φόρο τιμής σε όλους εκείνους που υπερασπίστηκαν την πατρίδα με αυταπάρνηση, αναγνωρίζοντας τη συμβολή και τη θυσία τους σε μία από τις πλέον καθοριστικές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Αναλυτικά:

«Σήμερα αποτίουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση για την πατρίδα μας.

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Το ιστορικό «ΟΧΙ» θα αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης για τον Ελληνισμό και παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία».

{https://x.com/GreeceMFA/status/2115334919790661830}