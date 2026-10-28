Πότε είναι η πρώτη αργία του 2027.

Με το ημερολόγιο να πλησιάζει προς το τέλος του 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αργίες που απομένουν μέχρι την αλλαγή του χρόνου. Η επόμενη επίσημη αργία μετά την 28η Οκτωβρίου βρίσκεται σχεδόν δύο μήνες μακριά, ωστόσο επιφυλάσσει ένα ευχάριστο νέο για όσους εργάζονται με πενθήμερο, καθώς δημιουργείται η δυνατότητα για ένα τριήμερο ξεκούρασης την περίοδο των Χριστουγέννων.

Μετά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η επόμενη πανελλαδική υποχρεωτική αργία είναι η Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, πέφτει Σάββατο και αποτελεί επίσης επίσημη αργία.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι εργάζονται με το κλασικό πενθήμερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα τριήμερο από την Παρασκευή 25 έως και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν ημέρες από την κανονική τους άδεια.

Τι ισχύει για τη 17η Νοεμβρίου

Πριν από τα Χριστούγεννα μεσολαβεί η επέτειος του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου, η οποία το 2026 πέφτει Τρίτη. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία για τους εργαζομένους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στα σχολεία πραγματοποιούνται οι καθιερωμένες επετειακές εκδηλώσεις, χωρίς να διεξάγονται κανονικά μαθήματα, ενώ ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι επόμενες αργίες μέχρι το τέλος του 2026

Το ημερολόγιο των επίσημων πανελλαδικών αργιών για το υπόλοιπο του 2026 περιλαμβάνει:

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα.

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων.

Η τελευταία εβδομάδα του χρόνου προσφέρει, επομένως, μια ευκαιρία για σύντομη απόδραση ή οικογενειακές στιγμές, με το τριήμερο των Χριστουγέννων να αποτελεί την τελευταία περίοδο συνεχόμενης ανάπαυσης που προκύπτει από πανελλαδική αργία και Σαββατοκύριακο μέσα στο 2026.

Πότε είναι η πρώτη αργία του 2027

Όσοι σχεδιάζουν από τώρα τις άδειές τους για τη νέα χρονιά μπορούν να υπολογίζουν και σε ένα ακόμη τριήμερο. Η Πρωτοχρονιά του 2027 πέφτει Παρασκευή, δημιουργώντας ένα νέο τριήμερο από την 1η έως και τις 3 Ιανουαρίου για όσους εργάζονται με πενθήμερο πρόγραμμα.

Ακολουθούν τα Θεοφάνια, την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027, δίνοντας μία ακόμη ημέρα αργίας κατά την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους.