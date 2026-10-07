Η φετινή εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου δεν δημιουργεί ένα κλασικό τριήμερο.

Η 28η Οκτωβρίου πλησιάζει και πολλοί είναι εκείνοι που ήδη αναζητούν πότε πέφτει φέτος η εθνική επέτειος και τι ισχύει για εργαζόμενους, σχολεία και καταστήματα.

Η 28η Οκτωβρίου 2026 πέφτει Τετάρτη, γεγονός που σημαίνει ότι η φετινή εθνική επέτειος δεν δημιουργεί ένα κλασικό τριήμερο, καθώς βρίσκεται στη μέση της εβδομάδας.

Η 28η Οκτωβρίου είναι αργία

Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες για τις επιχειρήσεις, τις εκμεταλλεύσεις και τις εργασίες που αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, σύμφωνα με το ισχύον εργατικό πλαίσιο.

Κατά συνέπεια, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς της υποχρεωτικής αργίας, δεν επιτρέπεται η συνήθης λειτουργία και η απασχόληση των εργαζομένων την ημέρα αυτή. Υπάρχουν, ωστόσο, δραστηριότητες και επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Για όσους δεν εργαστούν την 28η Οκτωβρίου, ισχύουν οι προβλεπόμενοι κανόνες αμοιβής ανάλογα με τον τρόπο που αμείβονται.

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Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν λόγω της αργίας δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους. Για όσους εργάζονται νόμιμα κατά την ημέρα της αργίας προβλέπεται προσαύξηση 75%, με τον τρόπο υπολογισμού που ορίζει η εργατική νομοθεσία.

Τι ισχύει για τα σχολεία

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί και σχολική αργία. Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, δηλαδή την προηγούμενη ημέρα, πραγματοποιούνται στα σχολεία οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο και δεν ακολουθείται το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τα σχολεία παραμένουν κλειστά.