Με την απόφαση του ΣτΕ κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που παρέτειναν από πέντε σε δέκα ή ακόμη και σε είκοσι χρόνια την προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα.

Μάχη με τον χρόνο δίνει πλέον η ΑΑΔΕ μετά την απόφαση 1246/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αλλάζει τα δεδομένα στις παραγραφές φορολογικών υποθέσεων και φέρνει στο προσκήνιο τον βασικό κανόνα της πενταετίας.

Με την απόφαση του ΣτΕ κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που παρέτειναν από πέντε σε δέκα ή ακόμη και σε είκοσι χρόνια την προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα σε υποθέσεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής των ετών 2012-2017.

Κίνδυνος παραγραφής

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός στρέφει το βάρος του στις ανοιχτές υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καταρτίζουν λίστες προτεραιότητας, δίνοντας έμφαση στους φακέλους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον και σε εκείνους στους οποίους εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2020. Καθώς οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν το 2021, η βασική πενταετής προθεσμία παραγραφής ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Και άλλες υποθέσεις στα «ραντάρ»

Στο «ραντάρ» βρίσκονται επίσης υποθέσεις για τις οποίες υποβλήθηκε αρχική ή τροποποιητική δήλωση σε μεταγενέστερο χρόνο και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η παραγραφή μετατίθεται έως το τέλος του 2026. Αντίστοιχοι κανόνες εφαρμόζονται σε υποθέσεις ΦΠΑ και φορολογίας κεφαλαίου, καθώς και σε περιπτώσεις όπου νέα στοιχεία περιήλθαν στη φορολογική διοίκηση κατά το τελευταίο έτος της αρχικής πενταετίας.

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Τέλος, βάρος δίνεται σε φακέλους που εμφανίζουν μεγάλες αναντιστοιχίες μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων, τραπεζικών κινήσεων και άλλων συναλλαγών.