Οι εκδηλώσεις κορυφώνουν τον εορτασμό της εθνικής επετείου, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη των αγώνων και των θυσιών του 1940.

Με τον καθιερωμένο ήχο των χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026 οι εκδηλώσεις για την 86η επέτειο του ιστορικού «ΟΧΙ», στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό και τον Λευκό Πύργο αποτέλεσαν το εναρκτήριο σήμα των εορτασμών, αποδίδοντας τιμές στους Έλληνες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Για πρώτη φορά, οι κανονιοβολισμοί μεταδόθηκαν ταυτόχρονα από τα δύο εμβληματικά σημεία των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συμβολική εικόνα για την ημέρα μνήμης.

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Οι κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό

Στην Αθήνα, οι χαιρετιστήριες βολές πραγματοποιήθηκαν στις 06:47 το πρωί από το πυροβολείο του Λυκαβηττού. Οι πυροβολητές έλαβαν το σχετικό παράγγελμα και ακολούθησαν οι υπόλοιπες βολές, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο, ενώ οι μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας απέδωσαν τον εωθινό.

Οι κανονιοβολισμοί αποτελούν μέρος της στρατιωτικής παράδοσης των εθνικών επετείων και αποδίδουν τιμές σε όσους πολέμησαν στο αλβανικό μέτωπο, υπερασπιζόμενοι την Ελλάδα απέναντι στην ιταλική εισβολή.

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Το ίδιο τελετουργικό και στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, ανάλογη τελετή πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τους κανονιοβολισμούς να ακούγονται από τον χώρο του Λευκού Πύργου. Η συμμετοχή των δύο πόλεων ανέδειξε τον πανελλαδικό χαρακτήρα της επετείου και τη διαχρονική σημασία της ιστορικής άρνησης της Ελλάδας να αποδεχθεί το ιταλικό τελεσίγραφο.

Η 28η Οκτωβρίου παραμένει ημέρα εθνικής μνήμης, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940 και τιμά την αντίσταση του ελληνικού λαού απέναντι στις δυνάμεις του φασισμού.

Πώς συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα

Το πρόγραμμα των εορτασμών στην πρωτεύουσα περιλαμβάνει την επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 08:00, τη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών στις 10:00 και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στις 10:40.

Στις 11:00 έχει προγραμματιστεί η μαθητική παρέλαση μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών, προσκόπων, οδηγών και ατόμων με αναπηρία.