Η επιλογή θρεπτικών τροφών και ο σωστός συνδυασμός τους μπορούν να προσφέρουν ένα σταθερό ξεκίνημα στην ημέρα, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Το πρωινό αποτελεί για πολλούς ένα από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας, καθώς οι επιλογές που κάνουμε το πρωί μπορούν να επηρεάσουν το αίσθημα της πείνας, την ενέργεια και τη διατροφική μας ισορροπία τις επόμενες ώρες. Ο συνδυασμός πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο κορεσμό, ενώ παράλληλα βοηθά στη διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής.

Δεν χρειάζεται, ωστόσο, ένα περίπλοκο μενού για να ξεκινήσει κανείς σωστά την ημέρα του, όπως αναφέρει το verywellhealth. Απλές τροφές, που μπορούν να συνδυαστούν εύκολα μεταξύ τους, προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά και αποτελούν πρακτικές επιλογές για το καθημερινό πρωινό.

Δύο διαιτολόγοι ξεχωρίζουν τρεις τροφές που αξίζει να εντάξουμε στο πρώτο γεύμα της ημέρας: τη βρώμη, το τυρί cottage και το αβοκάντο. Κάθε μία διαθέτει διαφορετικά διατροφικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στον κορεσμό, στην πρόσληψη πολύτιμων θρεπτικών συστατικών και στη συνολική υγεία.

1. Βρώμη: Πλούσια σε φυτικές ίνες και σύμμαχος της καρδιάς

Η βρώμη αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για ένα θρεπτικό πρωινό, καθώς είναι δημητριακό ολικής άλεσης και προσφέρει σημαντική ποσότητα φυτικών ινών. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους έχουν οι β-γλυκάνες, ένας τύπος διαλυτών φυτικών ινών που έχει συνδεθεί με τη μείωση της LDL, γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης.

Όπως εξηγεί η Erin Palinski-Wade, εγγεγραμμένη διαιτολόγος και συγγραφέας του βιβλίου The 2 Day Diabetes Diet, οι διαλυτές φυτικές ίνες της βρώμης μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της απόκρισης της γλυκόζης μετά το γεύμα, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

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Παράλληλα, οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και μπορούν να παρατείνουν το αίσθημα πληρότητας. Αυτό σημαίνει ότι ένα πρωινό με βρώμη ενδέχεται να βοηθήσει στον περιορισμό της πείνας πριν από το μεσημεριανό γεύμα.

Τι θρεπτικά συστατικά περιέχει;

Ένα φλιτζάνι βρώμης κομμένης σε κομμάτια (steel-cut oats), σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο αρχικό δημοσίευμα, παρέχει:

Θερμίδες: 381

Πρωτεΐνη: 12,5 γραμμάρια

Λιπαρά: 2,3 γραμμάρια

Υδατάνθρακες: 27,9 γραμμάρια

Φυτικές ίνες: 11,2 γραμμάρια

Οι τιμές αυτές χρειάζονται προσοχή, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το αν η ποσότητα αφορά ωμή ή μαγειρεμένη βρώμη. Η ποσότητα των 381 θερμίδων, ειδικότερα, δεν πρέπει να θεωρείται αντιπροσωπευτική για ένα φλιτζάνι μαγειρεμένης βρώμης.

Πώς να την εντάξετε στο πρωινό σας

Η βρώμη μπορεί να συνδυαστεί με γάλα ή ελληνικό γιαούρτι, φρέσκα φρούτα, μούρα και ανάλατους ξηρούς καρπούς. Η προσθήκη γιαουρτιού, γάλακτος ή βουτύρου ξηρών καρπών μπορεί να ενισχύσει την περιεκτικότητα του γεύματος σε πρωτεΐνη και να προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία θρεπτικών συστατικών.

Μια πρακτική λύση είναι να προετοιμάσετε τη βρώμη από το προηγούμενο βράδυ, ώστε να έχετε έτοιμο το πρωινό σας ακόμη και τις ημέρες με αυξημένες υποχρεώσεις.

2. Τυρί cottage: Πρωτεΐνη που συμβάλλει στον κορεσμό

Το τυρί cottage έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνη και της ευκολίας με την οποία μπορεί να ενσωματωθεί σε διαφορετικά γεύματα.

Η Erin Palinski-Wade επισημαίνει ότι πρόκειται για μια ευέλικτη επιλογή, η οποία μπορεί να καταναλωθεί μόνη της, με φρούτα ή να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό σε συνταγές, όπως τηγανίτες και muffins, για την αύξηση της περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνη.

Η πρωτεΐνη συμβάλλει στο αίσθημα του κορεσμού και στην υποστήριξη της μυϊκής μάζας. Επιπλέον, το cottage περιέχει ασβέστιο, απαραίτητο για την υγεία των οστών, καθώς και βιταμίνη Β12, η οποία συμμετέχει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και στον μεταβολισμό της ενέργειας.

Η ειδικός αναφέρει επίσης ότι ο συνδυασμός πρωτεΐνης και σχετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες μπορεί να το καταστήσει μια χρήσιμη επιλογή για όσους επιδιώκουν να διαχειρίζονται καλύτερα την πείνα τους κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Η διατροφική του αξία

Ένα φλιτζάνι cottage χαμηλών λιπαρών, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, περιέχει περίπου:

Θερμίδες: 180

Πρωτεΐνη: 24 γραμμάρια

Λιπαρά: 4 γραμμάρια

Υδατάνθρακες: 9,5 γραμμάρια

Οι ακριβείς τιμές εξαρτώνται από το προϊόν και το ποσοστό λιπαρών που περιέχει.

Με τι μπορείτε να το συνδυάσετε

Για ένα γρήγορο και ισορροπημένο πρωινό, μπορείτε να προσθέσετε στο cottage φράουλες, μύρτιλα, μπανάνα ή κομμάτια εσπεριδοειδών. Λίγα καρύδια ή αμύγδαλα μπορούν να προσφέρουν επιπλέον καλά λιπαρά και να εμπλουτίσουν τη γεύση.

Εναλλακτικά, το cottage μπορεί να συνδυαστεί με ψωμί ολικής άλεσης, ντομάτα και άλλα λαχανικά, εάν προτιμάτε ένα αλμυρό πρωινό αντί για μια γλυκιά εκδοχή.

3. Αβοκάντο: Καλά λιπαρά και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά

Το αβοκάντο αποτελεί ακόμη μία διατροφική επιλογή που μπορεί να αναβαθμίσει το πρωινό. Παρότι περιέχει περισσότερα λιπαρά και θερμίδες από αρκετά άλλα φρούτα, το μεγαλύτερο μέρος των λιπαρών του είναι μονοακόρεστα, τα οποία μπορούν να ενταχθούν σε ένα διατροφικό πρότυπο που υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς.

Η Cheryl Mussatto, εγγεγραμμένη διαιτολόγος, επισημαίνει ότι το αβοκάντο προσφέρει έναν συνδυασμό θρεπτικών συστατικών που μπορεί να συμβάλει στον κορεσμό και στη συνολική διατροφική επάρκεια.

Εκτός από τα καλά λιπαρά, περιέχει φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικές ενώσεις. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου και συμβάλλουν στο αίσθημα πληρότητας, ενώ το κάλιο είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, καθώς και για τη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης.

Η παρουσία λιπαρών και φυτικών ινών μπορεί, επίσης, να επιβραδύνει την πέψη του γεύματος. Ωστόσο, η επίδραση στο σάκχαρο και στην ενέργεια εξαρτάται από το συνολικό γεύμα, τις ποσότητες και τις ατομικές ανάγκες.

Πόσες θερμίδες περιέχει;

Ένα μικρό αβοκάντο, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχικού δημοσιεύματος, παρέχει περίπου:

Θερμίδες: 240

Πρωτεΐνη: 3 γραμμάρια

Λιπαρά: 22 γραμμάρια

Υδατάνθρακες: 8 γραμμάρια

Φυτικές ίνες: 10 γραμμάρια

Οι τιμές είναι ενδεικτικές, καθώς το μέγεθος και η ποικιλία του αβοκάντο επηρεάζουν σημαντικά τη διατροφική του σύσταση.

Πώς να το καταναλώσετε το πρωί

Μία από τις πιο γνωστές επιλογές είναι το αβοκάντο πάνω σε ψωμί ολικής άλεσης. Για ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα αυγό, το οποίο προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας.

Μπορείτε επίσης να το κόψετε σε φέτες και να το συνοδεύσετε με αυγά και λαχανικά ή να το προσθέσετε σε ένα smoothie για πιο κρεμώδη υφή. Η φυσική του γεύση επιτρέπει πολλούς συνδυασμούς χωρίς να χρειάζεται η προσθήκη ζάχαρης.

Ποιο από τα τρία είναι τελικά καλύτερο για πρωινό;

Δεν υπάρχει μία τροφή που να αποτελεί την ιδανική επιλογή για όλους. Η βρώμη ξεχωρίζει για τις φυτικές ίνες της, το cottage για την πρωτεΐνη του και το αβοκάντο για τα μονοακόρεστα λιπαρά, τις φυτικές ίνες και το κάλιο που προσφέρει.

Το κλειδί είναι ο συνδυασμός τους με τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προτιμήσεις κάθε ατόμου. Ένα μπολ βρώμης με γιαούρτι και φρούτα, cottage με ψωμί ολικής άλεσης ή τοστ με αβοκάντο και αυγό μπορούν να αποτελέσουν διαφορετικές εκδοχές ενός ισορροπημένου πρωινού.

Εξίσου σημαντική είναι η ποσότητα που καταναλώνεται, καθώς και η συνολική ποιότητα της διατροφής μέσα στην ημέρα. Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο κορεσμό και να βοηθήσει στην αποφυγή της έντονης πείνας λίγες ώρες μετά το πρωινό.