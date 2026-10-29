«Η εγκατάλειψη των σχολείων χτύπησε ταβάνι» έγραψαν μέλη του Ρουβίκωνα στο κτίριο του ΥΠΑΙΘΑ.

Παρέμβαση στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας πραγματοποίησαν χθες μέλη του Ρουβίκωνα, γράφοντας συνθήματα για την κατάσταση των σχολικών υποδομών και τα προβλήματα που καταγράφονται σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

«Η εγκατάλειψη των σχολείων χτύπησε ταβάνι» ήταν το σύνθημα που έγραψαν τα μέλη της συλλογικότητας, στρέφοντας την προσοχή στις φθορές και στις απαρχαιωμένες υποδομές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ δεν έχει υπάρξη αντίδραση για το περιστατικό.

{https://www.facebook.com/rouvikonas.r/posts/pfbid05vnrn2cMd59ri6ygAKTLF3aU35Mxf3ZbGUGpMByZs289ypZUhzyNJZXY6tyLZiCLl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως σχολιάζει στην ανάρτησή της η συλλογικότητα « Τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τους τελευταίο μήνες, οι σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια δείχνουν επικίνδυνα σημάδια κατάρρευσης. Το ένα μετά το άλλο ταβάνια και σοβάδες πέφτουν στα κεφάλια μαθητών, και σαν να μην έφτανε αυτό, πληθαίνουν τα περιστατικά διαρροών φυσικού αερίου, με κινδύνου να τιναχτούν στον αέρα όχι μονάχα ολόκληρα σχολεία, μαθητές και δάσκαλοι, αλλά και ολόκληρες γειτονιές με ανυπολόγιστες συνέπειες για τις ζωές μας.

Χαρακτηριστικά, το ιστορικό σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα παραμένει σε αναστολή λειτουργίας μέχρι νεοτέρας για πάνω από 20 μέρες, λόγω διαρροής φυσικού αερίου. Όλα αυτά τα χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις διαφημίζουν την περίφημη αξιολόγηση ως τη μεγάλη τομή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα δώσει τέλος στις χρόνιες παθογένειες. Γίνεται αξιολόγηση. Και, λοιπόν, τι άλλαξε; Τίποτα απολύτως.

Διότι, η αξιολόγηση δεν είναι παρά ένα προπέτασμα καπνού και δούρειος ίππος της πλήρους ιδιωτικοποίησης και καταστολής μέσα στα σχολεία. Και όσοι δάσκαλοι, αγωνιστές και συνδικαλιστές αγωνίζονται ενάντιά της όλα αυτά τα χρόνια, στιγματίζονται, περνάνε πειθαρχικά, υφίστανται διώξεις, σε πολλές περιπτώσεις απλά και μόνο επειδή θέτουν ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Την ευθύνη για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, φέρουν προφανώς δήμοι και περιφέρειες, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κυρίαρχο ρόλο στην κεντρική πολιτική υποβάθμισης που τόσα χρόνια έχει η κυβένρηση και το υπουργείο Παιδείας, με τους διαδοχικούς υπουργούς Κεραμέως, Πιερρακάκη και πλέον τη Σοφία Ζαχαράκη να λειτουργούν ως εμπροσθοφυλακή της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης σε όλα τα επίπεδα. Η φτώχεια, η εξαθλίωση, ο κοινωνικός έλεγχος και η υποτίμηση των ζωών μας βαθαίνουν όλο και περισσότερο. Όσο κράτος και κεφάλαιο δεν βρίσκουν απέναντί τους αντιστάσεις, όσο κρυβόμαστε στο καβούκι μας, τόσο θα υφίσταται η κοινωνία περισσότερες ήττες, τόσο θα μας κλέβουν όλο και περισσότερα. Και να είμαστε βέβαιοι πως αν δεν επιβάλουμε εμείς τους όρους με τους οποίους θα ζούμε, θα έρθουν να μας τα πάρουν όλα. Και μας έχουν πάρει ήδη πολλά.



Με τις ζωές και το μέλλον των παιδιών μας δεν παίζουμε! Ρουβίκωνας»

Η ανάρτηση του Ρουβίκωνα

{https://www.facebook.com/rouvikonas.r/posts/pfbid02Fp2vDNg7MtZY4uRLiuKLwMTJebgfWqvvVXJyKzUGkqm9oCaAMh26hmMh38BJuQsel}