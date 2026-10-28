Ο επαγγελματίας μακιγιέρ Χεσούς Σεράνο εξηγεί γιατί οι λαμπερές σκιές δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή.

Το μακιγιάζ αποτελεί έναν από τους πιο απλούς τρόπους για να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ωστόσο ορισμένες τεχνικές δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σε όλες τις ηλικίες.

Ιδιαίτερα μετά τα 50, όταν η επιδερμίδα αρχίζει να χάνει σταδιακά μέρος της ελαστικότητας και της σφριγηλότητάς της, η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Σύμφωνα με τον επαγγελματία μακιγιέρ Χεσούς Σεράνο, ένα από τα συχνότερα λάθη στο μακιγιάζ των ματιών αφορά τη χρήση λαμπερών σκιών, ειδικά όταν εφαρμόζονται σε βλέφαρα που παρουσιάζουν χαλάρωση.

Όπως εξηγεί ο ειδικός σε βίντεό του, το πρόβλημα δεν βρίσκεται απαραίτητα στο ίδιο το προϊόν, αλλά στον τρόπο και στο σημείο εφαρμογής του.

Γιατί οι λαμπερές σκιές μπορεί να κάνουν το βλέμμα να φαίνεται πιο κουρασμένο

Με την πάροδο του χρόνου, η περιοχή γύρω από τα μάτια μεταβάλλεται. Τα βλέφαρα ενδέχεται να χάσουν τη σφριγηλότητά τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται μεγαλύτερη χαλάρωση του δέρματος.

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Οι σκιές με γυαλιστερό, σατινέ ή ιριδίζον φινίρισμα αντανακλούν το φως και μπορούν να δημιουργήσουν την αίσθηση μεγαλύτερων και πιο φωτεινών ματιών.

Ωστόσο, όταν καλύπτουν ολόκληρο το κινητό βλέφαρο ή εφαρμόζονται σε σημεία με έντονη χαλάρωση, ενδέχεται να τονίζουν περισσότερο την υφή και τις πτυχώσεις της επιδερμίδας.

«Οι λαμπερές σκιές είναι πολύ όμορφες, αλλά μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ύπουλες», επισημαίνει ο Σεράνο.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι η υπερβολική χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό.

«Μην κάνετε ολόκληρο το μακιγιάζ σας με τέτοιου είδους σκιές, γιατί θα πετύχετε το αντίθετο αποτέλεσμα», συμβουλεύει.

Ποιες σκιές προτείνει ο μακιγιέρ μετά τα 50

Για ένα πιο διακριτικό και κολακευτικό αποτέλεσμα, ο Χεσούς Σεράνο προτείνει σκιές με κρεμώδη υφή και ματ τελείωμα ή με μια πολύ απαλή σατινέ λάμψη.

Οι συγκεκριμένες συνθέσεις απλώνονται και σβήνονται ευκολότερα, επιτρέποντας πιο ομοιόμορφη εφαρμογή χωρίς να αναδεικνύουν υπερβολικά τα σημεία όπου υπάρχει χαλάρωση.

Όσον αφορά τις αποχρώσεις, προτείνει κυρίως ουδέτερους και γήινους τόνους, οι οποίοι μπορούν να προσθέσουν βάθος στο βλέμμα χωρίς έντονες αντιθέσεις.

Μπεζ, απαλό καφέ και άλλες φυσικές αποχρώσεις αποτελούν επιλογές που μπορούν να προσαρμοστούν τόσο στο καθημερινό όσο και στο πιο βραδινό μακιγιάζ.

Το μυστικό βρίσκεται στην εφαρμογή

Η συμβουλή του ειδικού δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες άνω των 50 πρέπει να εγκαταλείψουν εντελώς τις λαμπερές σκιές.

Αντίθετα, το ζητούμενο είναι η προσεκτική χρήση τους, ώστε η λάμψη να αναδεικνύει συγκεκριμένα σημεία και να μη συγκεντρώνει την προσοχή σε περιοχές όπου το βλέφαρο παρουσιάζει χαλάρωση.

Η ποσότητα του προϊόντος και η σωστή τοποθέτησή του έχουν, επομένως, μεγαλύτερη σημασία από την ηλικία.

Πηγή trendencias.com