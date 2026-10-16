Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της ιογενούς επιπεφυκίτιδας είναι η ερυθρότητα των ματιών, το τσούξιμο και η αυξημένη παραγωγή δακρύων

Αυξημένα περιστατικά ιογενούς επιπεφυκίτιδας καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πολλούς κατοίκους να ταλαιπωρούνται από κόκκινα μάτια, τσούξιμο και έντονη δακρύρροια. Για μία μικρή επιδημία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κάνει λόγο ο διευθυντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), καθηγητής Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive, τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε έξαρση των περιστατικών, ωστόσο η κατάσταση φαίνεται να παρουσιάζει σταδιακή αποκλιμάκωση. Όπως εξηγεί ο καθηγητής, πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κατά περιόδους και δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για τους οφθαλμιάτρους. Όπως τόνισε ο κ. Τσιλιμπάρης «Είναι κάτι που συμβαίνει κατά περιόδους. Δεν το συναντάμε για πρώτη φορά. Είναι κάτι που εξελίσσεται και μετά από ένα διάστημα φθίνει. Μάλιστα, τώρα βρισκόμαστε στη φάση που αρχίζει να μειώνεται ο όγκος των περιστατικών»

Η ιογενής επιπεφυκίτιδα είναι μια λοίμωξη που προκαλεί φλεγμονή στον επιπεφυκότα, τη λεπτή μεμβράνη που καλύπτει το λευκό μέρος του ματιού και την εσωτερική επιφάνεια των βλεφάρων. Μπορεί να προκαλέσει σημαντική ενόχληση, ενώ μεταδίδεται εύκολα, ιδιαίτερα όταν δεν τηρούνται βασικοί κανόνες υγιεινής.

Τα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε

Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της ιογενούς επιπεφυκίτιδας είναι η ερυθρότητα των ματιών, το τσούξιμο και η αυξημένη παραγωγή δακρύων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί πρήξιμο στα βλέφαρα, με αποτέλεσμα η ενόχληση να γίνεται εντονότερη. Οι ασθενείς ενδέχεται να αισθάνονται ότι έχουν κάτι μέσα στο μάτι, ενώ μπορεί να παρουσιάσουν ευαισθησία και δυσφορία. Συχνά τα συμπτώματα ξεκινούν από το ένα μάτι και στη συνέχεια επηρεάζεται και το άλλο. Η διάρκεια της λοίμωξης μπορεί να φτάσει περίπου τις δύο εβδομάδες. Ο χρόνος αποκατάστασης, ωστόσο, διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και εξαρτάται από την αιτία και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Πώς μεταδίδεται η ίωση στα μάτια

Η ιογενής επιπεφυκίτιδα είναι μεταδοτική και μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα σε οικογένειες, σχολεία και χώρους εργασίας. Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω μολυσμένων χεριών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα μάτια. Για τον περιορισμό της μετάδοσης, οι ειδικοί συνιστούν σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και αποφυγή του αγγίγματος ή του τριψίματος των ματιών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση προσωπικών αντικειμένων, όπως οι πετσέτες και οι μαξιλαροθήκες. Όσοι εμφανίζουν συμπτώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν ξεχωριστή πετσέτα και να αποφεύγουν την κοινή χρήση καλλυντικών, οφθαλμικών σταγόνων και άλλων αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με την περιοχή των ματιών. Επίσης, είναι σημαντικό να καθαρίζονται τακτικά επιφάνειες και αντικείμενα που αγγίζονται συχνά.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν εμφανίζονται έντονος πόνος, ευαισθησία στο φως, θολή ή μειωμένη όραση ή σημαντικό πρήξιμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Η έξαρση της ιογενούς επιπεφυκίτιδας στο Ηράκλειο αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της σωστής υγιεινής. Το συχνό πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων και η έγκαιρη επικοινωνία με οφθαλμίατρο όταν υπάρχουν ανησυχητικά συμπτώματα αποτελούν βασικά μέτρα για την προστασία της υγείας των ματιών.