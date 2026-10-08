Μπορεί να συμβάλει στη μείωση της υγρασίας και των οσμών.

Το καλοκαίρι, οι υψηλές θερμοκρασίες και το συχνό άνοιγμα της πόρτας επηρεάζουν το εσωτερικό του ψυγείου, με την υγρασία και τις δυσάρεστες οσμές να γίνονται συχνότερα προβλήματα. Μια ασυνήθιστη λύση που έχει αρχίσει να διαδίδεται είναι η τοποθέτηση ενός ρολού χαρτιού υγείας στο ψυγείο. Η πρακτική βασίζεται στην απορροφητικότητα του χαρτιού και, σύμφωνα με όσους την εφαρμόζουν, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της υγρασίας και των οσμών.

Ο περιορισμός της υγρασίας μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ορισμένων φρέσκων τροφίμων. Φρούτα και λαχανικά, για παράδειγμα, διατηρούν καλύτερα την υφή τους όταν δεν εκτίθενται σε υπερβολική υγρασία.

Γιατί τοποθετούν χαρτί υγείας στο ψυγείο

Η λογική πίσω από αυτή την πρακτική συνδέεται με την απορροφητικότητα της κυτταρίνης, του βασικού υλικού από το οποίο αποτελείται το χαρτί. Η πορώδης δομή του μπορεί να απορροφήσει μέρος της υγρασίας που υπάρχει στο περιβάλλον.

Στο εσωτερικό του ψυγείου, όπου δημιουργείται συμπύκνωση, ιδιαίτερα όταν η πόρτα ανοίγει και κλείνει συχνά, ένα ρολό χαρτιού μπορεί να απορροφήσει μέρος της υγρασίας. Πρόκειται, ωστόσο, για μια απλή πρακτική που δεν αντικαθιστά τον σωστό καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.

Το ίδιο ισχύει και για τις δυσάρεστες οσμές. Το χαρτί μπορεί να συγκρατήσει κάποια ποσότητα υγρασίας, όμως δεν αντιμετωπίζει την πηγή μιας έντονης μυρωδιάς. Αν αυτή οφείλεται σε αλλοιωμένα τρόφιμα, χυμένα υγρά ή βρωμιά, η αιτία θα πρέπει πρώτα να εντοπιστεί και να απομακρυνθεί.

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Πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Clim Profesional, εφόσον κάποιος επιλέξει να δοκιμάσει τη συγκεκριμένη μέθοδο, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσει ένα εντελώς καινούργιο, καθαρό και στεγνό ρολό.

Συνήθως τοποθετείται σε ένα από τα επάνω ράφια ή σε ένα πλαϊνό σημείο του ψυγείου, όπου μπορεί να έρχεται σε επαφή με τον αέρα που κυκλοφορεί στο εσωτερικό, χωρίς να εμποδίζει τον αερισμό.

Συνιστάται επίσης η αντικατάσταση του ρολού περίπου κάθε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Αν το χαρτί έχει βραχεί, έχει παραμορφωθεί ή έχει αρχίσει να διαλύεται, καλό είναι να αντικατασταθεί νωρίτερα, ώστε να συνεχίσει να απορροφά την υγρασία.

Με πληροφορίες από okdiario.com