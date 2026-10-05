Πώς θα αποφύγουμε βασικά λάθη με τα τρόφιμα.

Η «μόδα» του λεγόμενου meal-prepping (της προετοιμασίας γευμάτων), αλλά κυρίως η σπατάλη τροφίμων και οι τιμές τους μας κάνουν όλους να αλλάζουμε συνήθειες, προκειμένου να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τα υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας.

Τα ψώνια με λίστα και η οργάνωση των γευμάτων ώστε να χρησιμοποιήσουμε πρώτα τα πιο ευπαθή τρόφιμα είναι βασικά βήμα. Όμως, ακόμα πιο σημαντικός είναι ο τρόπος αποθήκευσής τους, ώστε να μην χαλάνε πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Πώς αποθηκεύουμε λοιπόν πατάτες, αβγά, κρέας, καρότα ή ξηρούς καρπούς, για να μην πετάξουμε τρόφιμα και κατά συνέπεια χρήματα; Η Washington Post δίνει 10 συμβουλές για να αποφεύγουμε βασικά λάθη.

Τα «μυστικά» για να αποφύγουμε τα λάθη με τα τρόφιμα

- Για να ωριμάσει πιο γρήγορα το αβοκάντο, το βάζουμε σε μια χάρτινη σακούλα και το τοποθετούμε δίπλα σε μήλο ή μπανάνα, σε θερμοκρασία δωματίου.

- Τα μούρα, για να «αντέξουν», τα βάζουμε στεγνά στο ψυγείο και τα πλένουμε πριν τα φάμε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Αφού ανοίξουμε ένα μπουκάλι κέτσαπ, το βάζουμε στο ψυγείο προκειμένου να διατηρηθεί σε καλύτερη ποιότητα.

- Η μαγιά διατηρείται καλύτερα στην κατάψυξη, καθώς έτσι μένει φρέσκια για τουλάχιστον ένα χρόνο.

- Τις πατάτες δεν τις βάζουμε ποτέ δίπλα σε κρεμμύδια, γιατί μπορεί να τις κάνουν να βγάλουν πιο γρήγορα φύτρες.

- Για να διατηρηθούν φρέσκα και τραγανά τα καρότα, κόβουμε το πράσινο μέρος και τα τοποθετούμε μέσα σε πλαστικές σακούλες, στο συρτάρι για τα λαχανικά.

- Τους ξηρούς καρπούς τους βάζουμε σε αεροστεγές δοχείο, στο ψυγείο, καθώς έτσι μπορεί να διατηρηθούν φρέσκοι για ένας και ένα χρόνο. Στην κατάψυξη η διάρκεια ζωής τους μπορεί να φτάσει σε περίπου δύο χρόνια.

- Όταν αγοράζουμε φρέσκο κρέας, πρέπει να το μαγειρέψουμε ή να το βάλουμε στην κατάψυξη μέσα σε δύο ημέρες, εάν πρόκειται για πουλερικά ή κιμά. Το ίδιο ισχύει και για τα ψάρια. Εάν πρόκειται για άλλα είδη φρέσκου μοσχαρίσιου, αρνίσιου ή χοιρινού κρέατος, μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο 3-5 ημέρες. Εάν καταψύξουμε το κρέας στην αρχική συσκευασία του, καλό είναι να την τυλίξουμε με αλουμινόχαρτο ή μεμβράνη για κατάψυξη, ώστε να διατηρήσει την ποιότητά του.

- Εάν οι ντομάτες έχουν ωριμάσει, αλλά δεν θέλουμε να τις φάμε ακόμα, τις βάζουμε σε ένα πιάτο, ανάποδα και τις τοποθετούμε στο ψυγείο.

- Βάζουμε τα αβγά σε ράφι του ψυγείου- και όχι στην πόρτα- στη συσκευασία που είναι όταν τα αγοράζουμε.

{https://www.instagram.com/p/DeAPZ5tDLl_/?img_index=1}