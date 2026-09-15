Το αν μιλάμε για... σοταρισμένα λαχανικά ή ψαροκροκέτες επηρεάζει άμεσα τη διάρκεια ασφαλούς διατήρησής τους στο ψυγείο, καθώς ορισμένες τροφές είναι πιο επιρρεπείς στη... φιλοξενία παθογόνων μικροοργανισμών (όπως βακτήρια ή τοξίνες).

Το μαγείρεμα μεγαλύτερης ποσότητας φαγητού και η διατήρησή του σε τάπερ στο ψυγείο είναι μια συνήθεια που λείτουργεί ευεργετικά τόσο για τον προϋπολογισμό όσο και για τον χρόνο μας. Αποτελεί επίσης έναν εξαιρετικό τρόπο περιορισμού της σπατάλης τροφίμων.

Παρόλο που η οικονομία είναι σοφή επιλογή, η κατανάλωση φαγητού που έχει μείνει για μεγάλο διάστημα εντός ή εκτός ψυγείου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας. Ίσως αναρωτιέστε για πόσο χρονικό διάστημα είναι ασφαλές να διατηρούνται αυτά τα τρόφιμα.

Το παρόν άρθρο εξετάζει τα όρια ασφαλούς κατανάλωσης, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αναγνωρίσετε αν ένα φαγητό έχει αλλοιωθεί.

Δεν «αντέχουν» το ίδιο όλες οι τροφές στο ψυγείο

Το πόσο διατηρείται ένα τρόφιμο εξαρτάται από την ασφαλή προετοιμασία, τη σωστή αποθήκευση και το είδος του. Το αν μιλάμε για... σοταρισμένα λαχανικά ή ψαροκροκέτες επηρεάζει άμεσα τη διάρκεια ασφαλούς διατήρησής τους στο ψυγείο, καθώς ορισμένες τροφές είναι πιο επιρρεπείς στη... φιλοξενία παθογόνων μικροοργανισμών (όπως βακτήρια ή τοξίνες).

Όταν ένα πιάτο συνδυάζει διαφορετικές ομάδες τροφίμων, ένας καλό κανόνας είναι να βασίζεστε στο συστατικό που αλλοιώνεται γρηγορότερα (π.χ. ένα ρυζότο θαλασσινών διατηρείται όσο και τα θαλασσινά).

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Εάν διατηρείτε αμφιβολίες, ο ασφαλέστερος κανόνας είναι να πετάτε τα περισσεύματα εντός 3 ημερών.

Τρόφιμα χαμηλού κινδύνου

Φρούτα και λαχανικά : Όλα τα ωμά φρούτα και λαχανικά πρέπει να πλένονται σχολαστικά.

: Όλα τα ωμά φρούτα και λαχανικά πρέπει να πλένονται σχολαστικά. Φρέσκα κομμένα φρούτα : Διατηρούνται περίπου 3–5 ημέρες.

: Διατηρούνται περίπου 3–5 ημέρες. Μαγειρεμένα λαχανικά : Σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο διατηρούνται 3-7 ημέρες.

: Σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο διατηρούνται 3-7 ημέρες. Περιεκτικότητα σε νερό: Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (ντομάτες, αγγούρια, φράουλες) χάνουν τη φρεσκάδα τους ταχύτερα από εκείνα με χαμηλότερη (λαχανίδα, πατάτες, μπανάνες).

Τι συμβαίνει με το ψωμί

Σπιτικό ψωμί : Διατηρείται περίπου 3 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου.

: Διατηρείται περίπου 3 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου. Ψωμί εμπορίου : Διατηρείται 5–7 ημέρες (εκτός αν εμφανίσει μούχλα, η οποία δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνεται).

: Διατηρείται 5–7 ημέρες (εκτός αν εμφανίσει μούχλα, η οποία δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνεται). Στο ψυγείο: Η διατήρηση στο ψυγείο παρατείνει τη διάρκεια ζωής κατά 3–5 ημέρες, αν και σταδιακά χάνει την ποιότητά του.

Τρόφιμα μεσαίου κινδύνου

Μαγειρεμένα ζυμαρικά και δημητριακά : Το μαγειρεμένο κριθάρι, η κινόα και τα ζυμαρικά διατηρούνται έως και 3 ημέρες στο ψυγείο. Στην κατάψυξη διατηρούνται για περίπου 3 μήνες.

: Το μαγειρεμένο κριθάρι, η κινόα και τα ζυμαρικά διατηρούνται έως και 3 ημέρες στο ψυγείο. Στην κατάψυξη διατηρούνται για περίπου 3 μήνες. Γλυκά και επιδόρπια: Διατηρούνται συνήθως 3–4 ημέρες στο ψυγείο.

Τρόφιμα υψηλού κινδύνου

Πρόκειται για τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες και υγρασία, ευνοώντας την ανάπτυξη μικροβίων.

Μαγειρεμένο ρύζι (Εξαίρεση): Μπορεί να φέρει σπόρια του βακτηρίου Bacillus cereus. Αποθηκεύστε και κρυώστε το ρύζι εντός 1 ώρας από το μαγείρεμα και καταναλώστε το εντός 24 ωρών.

Κρέας και πουλερικά:

Κιμάς & πουλερικά : Διατηρούνται 1–2 ημέρες στο ψυγείο (σε θερμοκρασία ≤4°C).

: Διατηρούνται 1–2 ημέρες στο ψυγείο (σε θερμοκρασία ≤4°C). Μπριζόλες, φιλέτα, ψητά: Διατηρούνται 3–4 ημέρες. Η απόψυξη πρέπει να γίνεται πάντα στο ψυγείο και το μαγείρεμα εντός 2 ημερών από την απόψυξη.

Θαλασσινά, αβγά, σούπες & μαγειρευτά:

Αβγά : Τα καθαρισμένα σφιχτά αβγά πρέπει να καταναλώνονται εντός 7 ημερών.

: Τα καθαρισμένα σφιχτά αβγά πρέπει να καταναλώνονται εντός 7 ημερών. Ψάρια & θαλασσινά : Πολύ ευαίσθητα σε παθογόνα και ιστοαμίνες· καταναλώστε τα εντός 3 ημερών.

: Πολύ ευαίσθητα σε παθογόνα και ιστοαμίνες· καταναλώστε τα εντός 3 ημερών. Σούπες & μαγειρευτά: Διατηρούνται 3–4 ημέρες στο ψυγείο.

Φαγητό από εστιατόριο vs. Σπιτικό φαγητό

Επειδή δεν γνωρίζετε τη φρεσκάδα των πρώτων υλών ενός εστιατορίου, καταναλώστε τα περισσεύματα εντός 3-4 ημερών (ή εντός 24 ωρών εάν περιέχουν ωμά συστατικά, όπως ωμό ψάρι).

Πώς να αναγνωρίσετε αν το φαγητό έχει αλλοιωθεί

Οπτικός έλεγχος: Εξετάστε για αλλαγές στην υφή ή για την παρουσία μούχλας (λευκό, πράσινο, κόκκινο, ροζ ή μαύρο χνούδι). Προσοχή! Αν δείτε μούχλα, μην τη μυρίσετε, καθώς μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα.

Πετάξτε τα αλλαντικά που έχουν αποκτήσει γλοιώδη υφή ή τρόφιμα με αποχρωματισμό.

Οσμή & Γεύση: Εάν το φαγητό μυρίζει ταγγισμένο, πετάξτε το. Αν δοκιμάσετε μια μπουκιά και η γεύση είναι αλλοιωμένη, φτύστε την αμέσως και πετάξτε το υπόλοιπο.

Σημείωση: Το φαγητό μπορεί να αλλοιωθεί πριν γίνει αντιληπτό με την όραση ή την όσφρηση.

Συμβουλές για σωστή αποθήκευση

Τα βακτήρια αναπτύσσονται ραγδαία στις θερμοκρασίες μεταξύ 4°C και 60°C, εύρος που είναι γνωστό ως «επικίνδυνη ζώνη». Για να κρατήσετε τα τρόφιμα μακριά από αυτή τη ζώνη, τοποθετήστε τα στο ψυγείο ή την κατάψυξη εντός 2 ωρών από την παρασκευή τους. Τα ζεστά φαγητά είναι προτιμότερο να μοιράζονται σε μικρά, ρηχά αεροστεγή δοχεία ώστε να κρυώνουν γρήγορα και ομοιόμορφα. Μια χρήσιμη συνήθεια είναι να κολλάτε ετικέτες με την ημερομηνία παρασκευής στα δοχεία.

Επίσης, η τοποθέτηση των τροφίμων στο ψυγείο παίζει ρόλο στην ασφάλειά τους.

Τα έτοιμα προς κατανάλωση φαγητά πρέπει να τοποθετούνται στα πάνω ράφια, ενώ τα ωμά κρέατα στα χαμηλότερα, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση από τυχόν υγρά που μπορεί να στάξουν. Όταν ξαναζεσταίνετε το φαγητό, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φτάνει τουλάχιστον τους 74°C, ενώ οι σάλτσες πρέπει να φτάνουν σε πλήρη βρασμό.

Κίνδυνοι από την κατανάλωση αλλοιωμένου φαγητού

Η ακατάλληλη θερμοκρασία μαγειρέματος και η παραμονή των τροφίμων εκτός ψυγείου αποτελούν τις κύριες αιτίες τροφιμογενών ασθενειών. Παθογόνα όπως η Listeria, η Salmonella, το E. coli και ο Staphylococcus μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δηλητηριάσεις. Τα περισσεύματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς τα σπόρια των μικροβίων μεταφέρονται στον αέρα και εγκαθίστανται στην επιφάνεια των τροφών, παράγοντας τοξίνες που προκαλούν ναυτία, εμετούς και διάρροια.

Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να επιδεικνύουν απόλυτη προσοχή, καθώς η Listeria μπορεί να περάσει στον πλακούντα και να βλάψει το έμβρυο. Παράλληλα, τα άτομα άνω των 65 ετών και όσοι είναι ανοσοκατασταλμένοι –όπως ασθενείς με HIV, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο του Crohn ή καρκίνο– οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και αποθήκευσης.

Συμπερασματικά, η ασφαλής διατήρηση των τροφίμων εξαρτάται από τη γρήγορη ψύξη και τη σωστή αναθέρμανσή τους. Όταν διατηρείτε οποιαδήποτε αμφιβολία για την ποιότητα ενός φαγητού, ο χρυσός κανόνας παραμένει ένας: πετάξτε το χωρίς δεύτερη σκέψη.

Πηγή: healthline.com