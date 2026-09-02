Το 2023 χρησιμοποιήθηκαν 3,8 εκατομμύρια τόνοι, ποσότητα διπλάσια σε σχέση με το 1990.

Mελέτη, η οποία βασίστηκε σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία από το 2006 έως το 2023 και πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Pesticide Action Network, εκτιμά ότι κάθε χρόνο καταγράφονται 402 έως 433 εκατομμύρια περιστατικά ακούσιας οξείας δηλητηρίασης από φυτοφάρμακα μεταξύ αγροτών και εργατών γης.

Με βάση τον παγκόσμιο αγροτικό πληθυσμό, που υπολογίζεται σε 934 εκατομμύρια ανθρώπους, αυτό σημαίνει ότι περίπου το 46% των αγροτών δηλητηριάζεται κάθε χρόνο. Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται στη Νότια Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ανατολική Αφρική.

Σε επίπεδο χωρών, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Μπουρκίνα Φάσο της Δυτικής Αφρικής, όπου σχεδόν το 84% των αγροτών και των εργατών γης φέρεται να έχει υποστεί δηλητηρίαση.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Public Health, διαπίστωσε επίσης ότι περίπου 11.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από δηλητηρίαση λόγω φυτοφαρμάκων και σχεδόν το 60% των θανάτων καταγράφεται στην Ινδία.

Ο Jayakumar Chelaton, εκτελεστικός διευθυντής του Pesticide Action Network India, δήλωσε ότι η έρευνα ανέδειξε μια «κρίση που δεν μπορεί πλέον να αγνοείται».

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Οι συντάκτες της μελέτης ζητούν «άμεση δράση» και μεταξύ άλλων την εφαρμογή σύστασης του ΟΗΕ για σταδιακή κατάργηση των ιδιαίτερα επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, παρά τις διεθνείς προσπάθειες να αναδειχθούν οι κίνδυνοι, η χρήση φυτοφαρμάκων συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά. Το 2023 χρησιμοποιήθηκαν 3,8 εκατομμύρια τόνοι, ποσότητα διπλάσια σε σχέση με το 1990.

Η Dr Sheila Willis, επικεφαλής των διεθνών προγραμμάτων του Pesticide Action Network UK, δήλωσε: «Τώρα που αποκαλύφθηκε η έκταση της ανθρώπινης οδύνης, πρέπει να στηριχθούν οι αγρότες ώστε να έχουν πρόσβαση σε ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις για την προστασία της υγείας τους και της υγείας των οικογενειών τους».

Η μελέτη δεν εξέτασε τις συνέπειες της έκθεσης σε φυτοφάρμακα στα περίπου 84 εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται στη γεωργία, ούτε τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην υγεία.

Με πληροφορίες από Guardian