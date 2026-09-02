«Είναι υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε για την ανατροπή όλου του αντεργατικού πλαισίου που επιτρέπει την εκμετάλλευση των εργαζομένων και την έκθεση της ζωής τους σε κίνδυνο», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Η απόφαση για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της εταιρίας «Βιολάντα» και η επιβολή περιοριστικών μόνο όρων, δημιουργεί έκπληξη, απορίες και ερωτηματικά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ.

«Κυρίως όμως αποτελεί πρόκληση για τους συγγενείς των πέντε νεκρών εργατριών της μοιραίας νύχτας της 26ης Ιανουαρίου.

Μετά τις βαριές κακουργηματικές κατηγορίες εις βάρος του κ. Τζωρτζιώτη από την Εισαγγελία Τρικάλων (όπως η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε θάνατος) και ειδικά μετά το γεγονός ότι, η τρίτη και μοιραία μονάδα της βιομηχανίας ήδη ξεκίνησε να επαναλειτουργεί μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο που έγινε το σκηνικό του πολύνεκρου αυτού εργατικού δυστυχήματος, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα», προσθέτει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

«Παράλληλα, απαντήσεις ζητούνται και για το σκεπτικό που οδήγησε στην συγκεκριμένη απόφαση, την ώρα που ακόμη εκκρεμεί η έρευνα για τις ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και τις ενδείξεις βαριάς αμέλειας, που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής πέντε εργαζομένων.

Το λανθασμένο «σήμα» που εκπέμπει η συγκεκριμένη απόφαση της Δικαιοσύνης επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας, αλλά και ατιμωρησίας, και δίνει περαιτέρω «τροφή» στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

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Η Ελλάδα είναι μια χώρα που από το 2019 μέχρι σήμερα καταγράφει κάθε χρόνο το ένα «μαύρο» ρεκόρ μετά το άλλο σε νεκρούς εργαζόμενους, με αποκορύφωμα το 2025 όπου 201 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ενδεικτικά και σύμφωνα ακόμη και με τα υποκαταγεγραμμένα στοιχεία της Ανεξάρτητης αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα διπλασιάστηκαν από περίπου 10.000 το 2019 στα 20.000 το 2025.

Στα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ, οι εργαζόμενοι καλούνται να εργάζονται μέσα σε ένα πλαίσιο απορρύθμισης του εργατικού δικαίου, με θεσμοθετημένη πια την 13ωρη εργασία, τις απλήρωτες υπερωρίες, το 6ήμερο, την υποβάθμιση των ΣΣΕ, χωρίς στελεχωμένες υπηρεσίες που να μπορούν να διενεργήσουν ελέγχους για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία».

Καταλήγοντας, ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει: «Ως ΕΛ.Α.Σ. αποτελεί υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε για την ανατροπή όλου του αντεργατικού πλαισίου που επιτρέπει την εκμετάλλευση των εργαζομένων και την έκθεση της ζωής τους σε κίνδυνο, για χάρη του αλόγιστου κέρδους».