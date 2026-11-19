Πολιτικές προεκτάσεις αποκτούν οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις στις αδελφές του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου.

Η πληροφορία είναι τσεκαρισμένη. Κορυφαίος υπουργός βλέπει ως «μάννα εξ ουρανού» τις αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις στις αδερφές του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου, σε σημείο να «σπρώχνει» διακριτικά το θέμα.

Ο λόγος; Ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών εκλέγεται στη Δυτική Αττική, εκλογική περιφέρεια στην οποία θέλει ο υπουργός να κατεβάσει υποψήφιο βουλευτή στενό του συνεργάτη.

Είπαμε, εκλογές έρχονται, ζόρικες κιόλας, αφού τα ποσοστά θα είναι χαμηλά. Μπροστά στον σταυρό δεν υπάρχει γαλάζια αλληλεγγύη και κουραφέξαλα...

Ν.Α.