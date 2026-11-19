Η υπόθεση εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη που πρόσφατα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ άσκησε κριτική στους δήμους για τις... απευθείας αναθέσεις!

Ως ένα σενάριο που θα μπορούσε κάλλιστα να προβληθεί ως success story στις... οικογενειακές ιστορίες και όχι ως μία ακόμη υπόθεση αδιαφάνειας και διασπάθισης δημοσίου χρήματος αντιμετωπίζει το Μέγαρο Μαξίμου την αποκάλυψη πως και η δεύτερη αδερφή του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου έπαιρνε απευθείας αναθέσεις σε εταιρία της, φθάνοντας το οικογενειακό άθροισμα της επταετίας σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Καταλαβαίνουν μια χαρά τη ζημιά που τους κάνει η παρατεταμένη εικόνα «πάρτι» με το δημόσιο χρήμα. Όπως επίσης ότι η υπόθεση Λιάκου εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη που πρόσφατα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ άσκησε κριτική στους δήμους για τις... απευθείας αναθέσεις! Ωστόσο, όπως μεταφέρει στη στήλη πληροφοριοδότης, το ενδεχόμενο και τρίτης αποπομπής μετά τους Μιχάλη Μπεκίρη και Λάζαρο Τσαβδαρίδη, κρίθηκε ως μη διαχειρίσιμο. «Κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο, στο τέλος θα μείνουμε μόνοι μας» φέρεται ειπών αξιωματούχος του Μεγάρου Μαξίμου.

Και κάπως έτσι, κατέληξαν πως γραμμή άμυνας για την παραμονή του νεόκοπου υφυπουργού είναι πως αμφότερες οι αδερφές του λάμβαναν απευθείας αναθέσεις στις εταιρείες τους, το έπραξαν ενόσω ο ίδιος ήταν μόνο βουλευτής και όχι υφυπουργός! Και προς επίρρωση της σιδηράς πυγμής που διαπνέει το πρωθυπουργικό επιτελείο σε θέματα διαφθοράς, διαρρέεται πως τους διαμηνύθηκε ότι τώρα που ανέλαβε υφυπουργός, κομμένες οι απευθείας αναθέσεις.

Από την πολλή πυγμή τους έκαναν τη μούρη κρέας. Οι πληροφορίες πως ήταν wagyu με ειδική μαρμάρωση για πιο απαιτητικούς ουρανίσκους ελέγχονται.

Ν.Α.