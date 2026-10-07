Το ακριβό ψυγείο παρουσίασε ξανά βλάβη στον συμπιεστή και ο ιδιοκτήτης βρέθηκε αντιμέτωπος με υψηλό κόστος επισκευής, ενώ αρκετά από τα τρόφιμα χάλασαν.

Ένα ψυγείο αξίας περίπου 3.000 δολαρίων, το οποίο αγοράστηκε ως μια από τις πιο ακριβές και σημαντικές αγορές ενός καταναλωτή, παρουσίασε σοβαρή βλάβη δύο φορές μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, προκαλώντας έντονη απογοήτευση.

Ο ιδιοκτήτης περιέγραψε την περιπέτειά του σε φόρουμ στο Reddit, εξηγώντας ότι είχε κάνει οικονομίες προκειμένου να αγοράσει μια συσκευή που θεωρούσε κορυφαία επιλογή. Ωστόσο, μόλις δύο χρόνια μετά την αγορά, ο συμπιεστής του ψυγείου παρουσίασε βλάβη και χρειάστηκε επισκευή.

Το πρόβλημα επανεμφανίστηκε τρία χρόνια αργότερα, όταν το ίδιο εξάρτημα χάλασε ξανά.

Η επισκευή κόστιζε εκατοντάδες δολάρια

Όταν ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών, ενημερώθηκε αρχικά ότι θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 400 δολάρια μόνο για την επίσκεψη τεχνικού. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο συνεργείο στην περιοχή του.

Παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες, η λύση που τελικά του προτάθηκε ήταν αποζημίωση ύψους 720 δολαρίων. Από αυτά, τα 420 δολάρια αφορούσαν την αξία του συμπιεστή και τα υπόλοιπα 300 δολάρια την απώλεια τροφίμων εξαιτίας της βλάβης.

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Το γεγονός ότι το ψυγείο εξακολουθούσε να δείχνει σχεδόν σαν καινούργιο έκανε την κατάσταση ακόμη πιο απογοητευτική για τον ιδιοκτήτη.

«Δουλεύω σκληρά κάθε μέρα και η μία καλή αγορά που έκανα θα καταλήξει στα σκουπίδια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι αντιδράσεις άλλων καταναλωτών

Η ανάρτηση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με άλλους χρήστες να μοιράζονται αντίστοιχες εμπειρίες από προβλήματα σε οικιακές συσκευές.

Ένας σχολιαστής εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ενδέχεται να συνδέεται με παλαιότερη τεχνολογία συμπιεστών, η οποία, όπως ανέφερε, είχε δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετούς καταναλωτές χωρίς να δίνονται πάντα ικανοποιητικές λύσεις.

Άλλοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους από τη διαδικασία επισκευής και την εξυπηρέτηση πελατών, ενώ ορισμένοι δήλωσαν ότι πλέον θα απέφευγαν συγκεκριμένες μάρκες ηλεκτρικών συσκευών.

Μάλιστα, ένας χρήστης υποστήριξε ότι τα νεότερα μοντέλα φαίνεται να χρησιμοποιούν διαφορετικού τύπου συμπιεστές, ενώ άλλοι συνέστησαν στους καταναλωτές να προτιμούν πιο απλές κατασκευές, οι οποίες είναι ευκολότερο να επισκευαστούν.

Η συζήτηση κατέληξε σε ένα γενικότερο συμπέρασμα που επανέρχεται συχνά στις συζητήσεις καταναλωτών: όταν ακόμη και μια ακριβή συσκευή μπορεί να παρουσιάσει σοβαρή βλάβη μέσα σε λίγα χρόνια, αρκετοί προτιμούν πλέον φθηνότερα και πιο απλά μοντέλα, ώστε μια ενδεχόμενη ζημιά να έχει μικρότερο οικονομικό κόστος.