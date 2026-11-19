Παλιός και νέος Τζέιμς Μποντ, είχαν παίξει μαζί το 2010 στο «Remember Me».

Ο πρώην Τζέιμς Μποντ, Πιρς Μπρόσναν, υποδέχτηκε ενθουσιασμένος τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέο 007.

Ο Μπρόσναν έπαιξε με επιτυχία τον Μποντ σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002. Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Μπρόσναν δηλώνει σίγουρος ότι ο Πάτινσον θα είναι ένας «υπέροχος» Μποντ, και θυμάται την εποχή που συνεργάστηκαν στην ταινία «Remember Me» (Να με θυμάσαι) το 2010.

«Αγαπητέ Ρόμπερτ, Καλώς ήρθες στον κόσμο του Μποντ. Θα είσαι υπέροχος. Έχω όμορφες αναμνήσεις από τον χρόνο που περάσαμε μαζί κάνοντας το "Remember Me." Ήταν χαρά να βλέπω να δημιουργείς μια αξιοσημείωτη πορεία και να βελτιώνεσαι διαρκώς. Απόλαυσε τη διαδρομή. Μεγάλη αγάπη, Πιρς», έγραψε ο Μπρόσναν στο Instagram.

{https://www.instagram.com/p/Df5ranBsSWb/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AY40sX86lMIbb1I3uUt-n5P}

Ο Πάτινσον θα είναι ο έβδομος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον υπερκατάσκοπο, ακολουθώντας τα βήματα των Σον Κόνερι, Τζορτζ Λάζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ.

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Σε παλαιότερη συνέντευξη στο κόκκινο χαλί, ο Πάτινσον είχε ερωτηθεί αν η συνεργασία του με τον Μπρόσναν τον είχε εμπνεύσει ώστε να παίξει τον επόμενο Μποντ.

«Δεν ξέρω, είναι αρκετά μεγάλα παπούτσια για να γεμίσω», έλεγε τότε ο Πάτινσον.

Επίσης, όταν ρωτήθηκε πόσο καλός θα ήταν ως 007, ο Πάτινσον παραδέχτηκε: «Δεν ξέρω, αν το έκανα τώρα, πιθανότατα θα ήμουν αρκετά κακός».

Υπενθυμίζουμε ότι πριν από την ανακοίνωση του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Μποντ, ο Μπρόσναν είχε δηλώσει στους Times τον Σεπτέμβριο ότι πίστευε πως ο νέος Τζέιμς Μποντ θα ήταν «κάποιος που κανένας από εμάς δεν γνωρίζει» και ότι υπάρχουν «πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί» που κάνουν δοκιμαστικά.



Ωστόσο, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair είχε πει ότι θα μπορούσε να δει τον Κάλουμ Τέρνερ ως νέο Μποντ. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην ταινία του 2017, «The Only Living Boy in New York».