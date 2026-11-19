«Δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα σχολιάσω τις προσωπικές επιλογές του καθενός, όπως και δεν θα σχολιάσω τι είπε ο ένας για μένα, έχω άλλωστε ακούσει τόσα πολλά», τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο Γιώργος Παπανδρέου τάχθηκε υπέρ της επιστροφής στελεχών που είχαν απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο «να υπηρετούνται οι αξίες του κόμματος». Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News, ρωτήθηκε για την επιστροφή στελεχών που έφυγαν, βρέθηκαν απέναντι και είπαν πολλά εναντίον του.

«Δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα σχολιάσω τις προσωπικές επιλογές του καθενός, όπως και δεν θα σχολιάσω τι είπε ο ένας για μένα, έχω άλλωστε ακούσει τόσα πολλά. Αυτό που θέλω σε μία οποιαδήποτε πολιτική διεύρυνσης είναι να υπηρετούνται οι αξίες αυτού του κόμματος και εκεί θα κριθούμε όλοι. Θα κριθούν και όσοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Θα κριθούν στις εκλογές από τον ελληνικό λαό το αν κατά πόσο θα υπηρετήσουν αυτές τις αρχές. Για μένα αυτό προέχει, δεν προέχει τι είπε ο ένας ή ο άλλος σε μια παλιότερη εποχή ή κάτω από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες», τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

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Τι είπε η Κασιμάτη για το επίμαχο tweet

«Μιλάμε για μία πολύ δύσκολη εποχή, σκληρή, πολωμένη. Είμαι από τη Β’ Πειραιά, υπήρχαν πολύ μεγάλες συνέπειες στην Περιφέρειά μου. Δεν θέλω να μείνω στην περίοδο της κρίσης. Για ό,τι έχω πει εγώ λάθος, το έχω αναγνωρίσει. Ήταν λάθος, ξεκάθαρα και το έχω και βάρος μέσα στην ψυχή μου», είπε σήμερα η Νίνα Κασιμάτη στο ΟPEN.

Στη συνέχεια είπε: «Ένα tweet ή κάτι αποσπασματικό δεν είμαι εγώ, ούτε η εκτίμηση που έχω και ο σεβασμός που έχω στον Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο τα τελευταία πέντε χρόνια είμαστε μαζί και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε δώσει κοινές μάχες για τη χώρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε αποκαταστήσει πολιτικά τις σχέσεις μας. Σε προσωπικό επίπεδο δεν είχαμε κάποια αντιπαράθεση. Άλλωστε και εκείνο το tweet δεν απευθυνόταν σε εκείνον. Ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση με τρίτο πρόσωπο. Δεχόμασταν επιθέσεις και αντεπιτιθέμεθα και πάει λέγοντας. Για τον εαυτό μου, γι’ αυτό που γράφτηκε, είναι λάθος και αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη.

Για να είμαστε δίκαιοι, οι άνθρωποι δεν είναι η απομόνωση πέντε λόγων τους μέσα σε 16, 25 ή 30 χρόνια. Είναι πολλά πράγματα που κάνουμε. Και άλλοι μίλησαν έτσι εκείνη την εποχή. Έχω να πω παραδείγματα. Ήταν μια σκληρή εποχή. Αν κάποιοι έχουν στεναχωρηθεί, λυπάμαι πολύ».

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