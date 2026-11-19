«Γι’ αυτό που γράφτηκε, είναι λάθος και αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη», δήλωσε η Νίνα Κασιμάτη για το επίμαχο tweet.

Την πρώτη της συνέντευξη μετά την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ παραχώρησε σήμερα στο Open η Νίνα Κασιμάτη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο tweet («Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον Μαραθώνα της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν») που είχε κάνει το 2013, με αφορμή την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης, «φωτογραφίζοντας» τον Γιώργο Παπανδρέου.

«Από το ΠΑΣΟΚ είχα αποχωρήσει πριν από 16 χρόνια. Ανήκα σε μια αριστερή ομάδα του ΠΑΣΟΚ που λεγόταν Νέος Αγωνιστής. Είχαμε αποφασίσει να αποχωρήσουμε το 2010 λόγω της ασκούμενης πολιτικής. Τιμώ και έχω μέσα μου τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ, της ιδρυτικής διακήρυξης. Κύλησε αρκετό νερό στο αυλάκι, οι συνθήκες ωρίμασαν, άλλες συνθήκες άλλαξαν. Μετά από μακρά περισυλλογή και χωρίς καθόλου να μετρήσω πράγματα που αφορούσαν πράγματα που αφορούν τη χώρα αποφάσισα να επανενταχθώ στο κόμμα μου», είπε αρχικά η βουλευτής της Β’ Πειραιά και πρόσθεσε: «Επέστρεψα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπήκα σε χρονοκάψουλα και δεν γύρισα στο 2010. Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Έχουμε γίνει όλοι σοφότεροι μέσα από την κρίση και τη διαχείριση της κρίσης από τα κόμματα. Μπορώ να πω ότι οπωσδήποτε αυτή την περίοδο είναι αναγκαία η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω».

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για το tweet»

Συγκεκριμένα για το tweet απάντησε: «Μιλάμε για μία πολύ δύσκολη εποχή, σκληρή, πολωμένη. Είμαι από τη Β’ Πειραιά, υπήρχαν πολύ μεγάλες συνέπειες στην Περιφέρειά μου. Δεν θέλω να μείνω στην περίοδο της κρίσης. Για ό,τι έχω πει εγώ λάθος, το έχω αναγνωρίσει. Ήταν λάθος, ξεκάθαρα και το έχω και βάρος μέσα στην ψυχή μου».

Στη συνέχεια είπε: «Ένα tweet ή κάτι αποσπασματικό δεν είμαι εγώ, ούτε η εκτίμηση που έχω και ο σεβασμός που έχω στον Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο τα τελευταία πέντε χρόνια είμαστε μαζί και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε δώσει κοινές μάχες για τη χώρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε αποκαταστήσει πολιτικά τις σχέσεις μας. Σε προσωπικό επίπεδο δεν είχαμε κάποια αντιπαράθεση. Άλλωστε και εκείνο το tweet δεν απευθυνόταν σε εκείνον. Ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση με τρίτο πρόσωπο. Δεχόμασταν επιθέσεις και αντεπιτιθέμεθα και πάει λέγοντας. Για τον εαυτό μου, γι’ αυτό που γράφτηκε, είναι λάθος και αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη.

Για να είμαστε δίκαιοι, οι άνθρωποι δεν είναι η απομόνωση πέντε λόγων τους μέσα σε 16, 25 ή 30 χρόνια. Είναι πολλά πράγματα που κάνουμε. Και άλλοι μίλησαν έτσι εκείνη την εποχή. Έχω να πω παραδείγματα. Ήταν μια σκληρή εποχή. Αν κάποιοι έχουν στεναχωρηθεί, λυπάμαι πολύ».

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