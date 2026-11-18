Ο ΣΥΡΙΖΑ διευκολύνει το ΠΑΣΟΚ, Ο Σπανάκης και οι ...λαϊκές!

Οι απευθείας αναθέσεις σε συγγενείς κυβερνητικών στελεχών είναι ένα νέο εφεύρημα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη προκειμένου να πλουτίζουν οι «ημέτεροι».

Έτσι, όλο τυχαία, ΟΛΟΙ οι δήμοι του Αργοσαρωνικού ανακάλυψαν ένα γραφείο στον Ασπρόπυργο -σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο- που έδωσαν από το 2019 μέχρι σήμερα πάνω από 1,1 εκατομμύρια ευρώ απ΄ ευθείας αναθέσεις!

Όλο τυχαία επίσης το γραφείο αυτό ήταν της αδερφής του «γαλάζιου» βουλευτή Βαγγέλη Λιάκου και όλο τυχαία συστεγαζόταν με το πολιτικό του γραφείο!

Κρατείστε το: Τα στοιχεία για τις απ΄ ευθείας αναθέσεις, όταν δημοσιοποιηθούν -και όταν η αντιπολίτευση ασχοληθεί με αυτά- θα προκαλέσουν οργή στον κόσμο που προσπαθεί να τα βγάζει πέρα και δεν μπορεί!

«Στοπ» από τους Δήμους του Αργοσαρωνικού

Πληροφορούμαστε, πάντως, πως οι Δήμοι του Αργοσαρωνικού θα σταματήσουν (ΟΛΟΙ, πάντα το ίδιο τυχαία) να σταματήσουν στο εξής τις απ΄ ευθείας αναθέσεις στο γραφείο της αδερφής του «γαλάζιου» βουλευτή!

Και δεν είναι «από τα πάνω» συντονισμός η απόφαση αυτή, ΟΛΟ ΤΥΧΑΙΑ θα γίνει!

Ναι από ΕΛΑΣ στην πρόταση για Εξεταστική

Θετική, πληροφορούμαστε, είναι η Αμαλίας στην κάθε πρόταση που θα ερευνά ευθύνες για το θέμα με τα funds.

Άρα και υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική, που έχει καταθέσει η Κουμουνδούρου.

Πρόταση που περιλαμβάνει και ένα μέρος της διακυβέρνησης Τσίπρα, γεγονός που διευκολύνει το ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει.

Τώρα θα πείτε ο Τσίπρας δεν κυβερνούσε μόνος του, αλλά και με τον Πολάκη, τη Δούρου και τον Παππά.

Τι σημασία όμως έχουν αυτά για την Κουμουνδούρου...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Νίνα διχάζει

Σφοδρή αντιπαράθεση στο διαδίκτυο, από τις σφοδρότητες του τελευταίου διαστήματος, μεταξύ των φίλων της Νίνας Κασιμάτη και κυρίως των «πράσινων» επικριτών της για την επάνοδό της στο ΠΑΣΟΚ.

Μετά τα όσα έχει πει εναντίον του και μετά την έδρα που δεν θα κέρδιζε με τον ΣΥΡΙΖΑ- καθώς η ΕΛΑΣ είχε προ πολλού αποκλείσει την ένταξή της σε αυτή.

Τρεις παρατηρήσεις:

Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ δεν διστάζει μπροστά σε τίποτε για κάποιες ψήφους, αγνοώντας πως αυτό ακόμα και βραχειπρόθεσμα το βλάπτει.

Δεύτερον, απαξιώνεται ακόμα και περισσότερο η πολιτική ζωή και ο κοινοβουλευτισμός.

Και τρίτον, οι "Παπανδρεϊκοί" έχουν πάψει να υπάρχουν. Όλα για ένα πουκάμισο αδειανό, για μια βουλευτική έδρα- στην Αχαΐα!

Ο Σπανάκης και οι ...λαϊκές!

Επισκέψεις στις λαϊκές και στα σούπερ μάρκετ θα πραγματοποιεί ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης.

Μάλιστα- γι΄ αυτό και τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση- και για «να εκθέσει» λέει τον Θεοδωρικάκο που δεν πήγαινε!

Δεν το είχαμε σκεφτεί πως αυτά μπορεί να είναι τα κριτήρια για τον διορισμό ενός μέλους της κυβέρνησης.

Ειδικά για τον υφυπουργό που θα έχει την ευθύνη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας νομίζαμε πως άλλα θα ήταν τα κριτήρια.

Προφανώς όμως ο πρωθυπουργός ξέρει καλύτερα!