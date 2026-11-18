Σε lockdown τέθηκαν οι εγκαταστάσεις της NSA στις ΗΠΑ μετά από σοβαρή βλάβη στο απόρρητο δίκτυο επικοινωνιών της υπηρεσίας, με την πρόσβαση να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό.

Σε καθεστώς lockdown τέθηκαν το βράδυ της Τρίτης οι εγκαταστάσεις της NSA στο Fort Meade του Μέριλαντ, έπειτα από σοβαρή δυσλειτουργία στο απόρρητο δίκτυο επικοινωνιών της υπηρεσίας, NSANet. Η πρόσβαση περιορίστηκε στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό, ενώ οι εργασίες για την αποκατάσταση του δικτύου βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το CNN, η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες αφότου η NSA είχε ενημερώσει τους εργαζομένους ότι μπορούσαν να επιστρέψουν κανονικά στις θέσεις τους. Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε ζητήσει από το προσωπικό να προσέρχεται σταδιακά, καθώς επιχειρούσε να αντιμετωπίσει το τεχνικό πρόβλημα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα επίπεδα συναγερμού στις εγκαταστάσεις μεταβλήθηκαν αρκετές φορές, καθώς αρχικά υπήρχαν ενδείξεις ότι η βλάβη αντιμετωπιζόταν. Ειδικότερα, ενεργοποιήθηκε αρχικά το «code yellow», με τους μη απαραίτητους εργαζομένους να καλούνται να προσέρχονται σε διαφορετικές ώρες. Στη συνέχεια, το επίπεδο συναγερμού υποχώρησε σε «code green», επιτρέποντας την κανονική προσέλευση του προσωπικού. Ωστόσο, το βράδυ ενεργοποιήθηκε το «code orange», με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η είσοδος στην πλειονότητα των εργαζομένων μέχρι νεωτέρας.

Οι ευπάθειες PHP πίσω από τη βλάβη

Περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της δυσλειτουργίας έδωσε ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού για την αντιμετώπιση σοβαρών κενών ασφαλείας.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες διορθώσεις είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένα συστήματα να μην επανεκκινήσουν και να μη λειτουργήσουν όπως αναμενόταν.

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Οι ευπάθειες σχετίζονται με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP, η οποία χρησιμοποιείται σε περίπου 70% των ιστοσελίδων παγκοσμίως. Όπως μεταδίδει το CNN, ερευνητές αξιοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίσουν τρόπους εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων κενών ασφαλείας, γεγονός που κινητοποίησε κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις για την αντιμετώπισή τους.

Τα συγκεκριμένα κενά θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα σε χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες και να διαβάσουν δεδομένα από τη μνήμη των συστημάτων, στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικοί πρόσβασης. Μάλιστα, η ίδια η NSA είχε συστήσει στους οργανισμούς να προχωρήσουν στην εγκατάσταση των απαραίτητων διορθώσεων.

Από την πλευρά του, ο Τζέι Κλέιτον ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η βλάβη στην NSA, όπως και άλλα πρόσφατα σοβαρά τεχνολογικά προβλήματα, συνδέεται με κυβερνοεπίθεση.

Δεν επηρεάζεται η επικοινωνία με τον Τραμπ

Παρά τη διακοπή λειτουργίας του NSANet, η δυνατότητα της NSA να διαβιβάζει επείγουσες πληροφορίες στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί. Αυτή είναι η εκτίμηση ενός εν ενεργεία και ενός πρώην Αμερικανού αξιωματούχου, τους οποίους επικαλείται το CNN.

Ο Τραμπ βρίσκεται στις Φιλιππίνες και αναμένεται να ταξιδέψει στην Κίνα, όπου έχει προγραμματιστεί να έχει συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους, η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει πολλαπλά εφεδρικά δίκτυα και εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών στον πρόεδρο.

Παράλληλα, η βλάβη στο NSANet δεν έχει διαταράξει την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της συμμαχίας Five Eyes, στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Πρώην ανώτατος αξιωματούχος της NSA εκτίμησε ότι η δυσλειτουργία ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ανάλυση πληροφοριών και στην προετοιμασία αναφορών. Ωστόσο, δεν θεωρεί ότι θα οδηγήσει σε παράλυση της υπηρεσίας, καθώς υπάρχουν πολλαπλά εφεδρικά συστήματα.

Μπαράζ τεχνικών προβλημάτων στις ΗΠΑ και διεθνώς

Το περιστατικό στην NSA έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί διαδοχικές σοβαρές τεχνικές βλάβες που επηρέασαν κρίσιμες υπηρεσίες στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Την περασμένη Παρασκευή, όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ καθηλώθηκαν για αρκετές ώρες εξαιτίας εκτεταμένου προβλήματος στα συστήματα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) απέδωσε τη δυσλειτουργία σε δρομολογητή στο Αρκάνσας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις και ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, εξάλλου, μεγάλη διακοπή λειτουργίας στις υπηρεσίες της Microsoft είχε στερήσει από χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο την πρόσβαση στο Outlook και στις συναντήσεις μέσω Teams.

Όπως υπενθυμίζει το CNN, δεν είναι η πρώτη φορά που τα εσωτερικά δίκτυα της NSA αντιμετωπίζουν σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Το 2000, αντίστοιχη βλάβη είχε θέσει εκτός λειτουργίας τους υπολογιστές της υπηρεσίας για σχεδόν τρεις ημέρες, διακόπτοντας την επεξεργασία πληροφοριών στις εγκαταστάσεις της στο Fort Meade.