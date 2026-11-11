Ο Ν. Χριστοδουλάκης είχε ασκήσει κριτική στο πρώτο μνημόνιο υποστηρίζοντας ότι υπήρχε άλλος δρόμος, λιγότερο επώδυνος.

Μια απουσία είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη στην ΕΣΗΕΑ: αυτή του Γιώργου Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν βρέθηκε στην εκδήλωση, όπου έδωσαν το «παρών» ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και πολλά στελέχη διαφορετικών γενεών του ΠΑΣΟΚ, από τον Τ. Γιαννίτση μέχρι τον Π. Χρηστίδη.

Προφανώς δεν ήταν απουσία λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης. Είναι γνωστό πόσο είχε ενοχληθεί ο Γ. Παπανδρέου από την κριτική του Ν. Χριστοδουλάκη για τους χειρισμούς που οδήγησαν στο πρώτο μνημόνιο. Ο ίδιος, άλλωστε, δεν έδειξε. ποτέ διάθεση αυτοκριτικής για την πρωθυπουργία του εκείνη την τραυματική για τη χώρα περίοδο. Πριν από λίγες μέρες, μιλώντας στο Ηράκλειο Κρήτης, θυμήθηκε το "λεφτά υπάρχουν" για να πει ότι «το ερώτημα είναι όχι αν υπάρχουν, αλλά ποιος τα παίρνει».

Α.