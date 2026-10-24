Παλιές πληγές της μνημονιακής περιόδου ενδέχεται να ανοίξουν ξανά στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη.

«Μετά τα Μνημόνια: Οι Χαμένες Ευκαιρίες» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του πρώην υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Σημίτη, Νίκου Χριστοδουλάκη ,που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στην ΕΣΗΕΑ.

Ο Ν. Χριστοδουλάκης είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο παπανδρεϊκό στρατόπεδο τον Ιούνιο του 2025, όταν υποστήριξε ότι υπήρχε «άλλος δρόμος», λιγότερο επώδυνος, από το πρώτο μνημόνιο. Μάλιστα, είχε επικρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης Παπανδρέου πριν από την προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης, αναφερόμενος στο «λεφτά υπάρχουν», στον προϋπολογισμό του 2010 και στην καθυστέρηση λήψης μέτρων. Οι δηλώσεις του είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των πρώην ΥΠΟΙΚ Γιώργου Παπακωνσταντίνου και Φίλιππου Σαχινίδη.

Έχει, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το νέο βιβλίο του Ν. Χριστοδουλάκη θα παρουσιάσει και ο Ευ. Βενιζέλος, με τον οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αναμετρηθεί για την ηγεσία το 2007.

Το ερώτημα είναι εάν η παρουσίαση του βιβλίου θα δώσει αφορμή να αναζωπυρωθεί η συζήτηση για τις ευθύνες και τις επιλογές του 2010. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ οι λογαριασμοί της πρώτης μνημονιακής περιόδου παραμένουν ανοιχτοί με διαφορετικές αναγνώσεις της ιστορίας από τους πρωταγωνιστές της.

Α.