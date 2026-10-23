΄Αριστος στην καφενειακή κουλτούρα - και μόνο σ΄ αυτό.

Μόλις δυόμισι χρόνια στα βουλευτικά έδρανα, αλλά με μακρά διαδρομή στους μηχανισμούς της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος έχει ήδη καταφέρει να απασχολήσει δύο φορές την επικαιρότητα και μόνο για αγοραίες τηλεοπτικές ατάκες. Πρώην δήμαρχος Αιγάλεω, γραμματέας Αυτοδιοίκησης της ΝΔ και στέλεχος που είχε καταγραφεί στην πλευρά Μεϊμαράκη στη μάχη για την ηγεσία 2015–2016, μπήκε στη Βουλή το 2023 και επέστρεψε τον Ιανουάριο του 2024 στη θέση του παραιτηθέντος Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Τον Ιούλιο του 2025 προκάλεσε αντιδράσεις όταν είπε στη Μάρα Κουκουδάκη του ΠΑΣΟΚ ότι «ο σύζυγός σας είναι ήρωας», με το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει - δικαιολογημένα - σεξιστική συμπεριφορά. Τώρα επανήλθε φωνάζοντας «τον ήπιαμε» για το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέγοντας κάτι σωστό με απαράδεκτο τρόπο. «Ε, ελληνικά το είπα» επέμεινε εκ των υστέρων.

Δύο φορές στο προσκήνιο, δύο φορές για την καφενειακή - οπαδική κουλτούρα του και μόνο γι αυτή.

Α.