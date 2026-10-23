Γιατί θεωρούν ότι πρόκειται για συλλογική αποτυχία της κυβέρνησης και για να μην ταυτιστούν με τον Αντ. Σαμαρά.

Η προοδευτική αντιπολίτευση, στο σύνολό της, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις δυσμενείς εξελίξεις σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Όμως από κανένα κόμμα δεν ζητήθηκε η παραίτηση του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη παρόλο που ο ίδιος είχε κάνει τις συνομιλίες με τη Βεγγάζη και επομένως ελέγχεται για τους διπλωματικούς χειρισμούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, υπήρξαν εισηγήσεις να διατυπωθεί τέτοιο αίτημα και στο επιτελείο Τσίπρα και στο επιτελείο Ανδρουλάκη. Σε συσκέψεις που έγιναν αποφασίστηκε να μη γίνει αυτό το βήμα προκειμένου να μην υπάρξει ταύτιση με τον Αντ. Σαμαρά που ζητά σταθερά την παραίτηση Γεραπετρίτη επειδή τον θεωρεί "ενδοτικό".

Τόσο στην ΕΛΑΣ όσο και στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν να διολισθήσουν στο λαϊκισμό στα θέματα εξωτερικής πολιτικής ούτε να απομακρυνθούν από τη θέση τους υπέρ της ελληνοτουρκικής προσέγγισης.

Παρά τη δημόσια εικόνα, υπάρχουν σημεία σύγκλισης ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στα μεγάλα.

Α.