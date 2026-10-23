Απάντηση του Κώστα Τσουκαλά στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο νομοσχέδιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα social media.

«Ο υπουργός «και Α και ΟΥ» εμφανίστηκε σήμερα ως μαχητής κατά του παγκόσμιου καπιταλισμού και έκανε αυτό που ξέρει άριστα, την προπαγάνδα του ψεύδους. Έβγαλε τα γυαλιά της ΜΕΤΑ και μεταμορφώθηκε σε πολέμιο του Ζούκερμπεργκ», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο νομοσχέδιο για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα social media.

Αναλυτικά η δήλωσή του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Ο υπουργός «και Α και ΟΥ» εμφανίστηκε σήμερα ως μαχητής κατά του παγκόσμιου καπιταλισμού και έκανε αυτό που ξέρει άριστα -την προπαγάνδα του ψεύδους. Έβγαλε τα γυαλιά της ΜΕΤΑ και μεταμορφώθηκε σε πολέμιο του Ζούκενμπεργκ.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων ως 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που βασίζεται στην άποψη της διεθνούς και ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, την αναλογικότητα και τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Πρότεινε απαγόρευση πρόσβασης ως την ηλικία των 13 ετών και στη συνέχεια περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση των ανηλίκων από 13 έως 14 ετών, ώστε οι μεγαλύτεροι έφηβοι να ενταχθούν με ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον.

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Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρών μετά την για μια ακόμη φορά απόρριψη της κυβέρνησης να συζητήσει δημιουργικά και να νομοθετήσει.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να νομοθετήσει το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Τουρκία.

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το μοντέλο που η γαλλική κυβέρνηση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού προηγουμένως κατέπεσε ως αντισυνταγματική η οριζόντια απαγόρευση.

Όσα άλλα είπε ο κ. Γεωργιάδης, τα αφήνουμε στην κρίση των πολιτών. Διατυπώνονται από τον υπουργό που πωλούσε νανογιλέκα, αλλά σήμερα θα βάλει… τάξη στους κομπογιαννίτες».