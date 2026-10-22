«Κύριε Μαρινάκη, οφείλετε απαντήσεις για αυτή τη διπλωματική ήττα και σταματήστε να κουνάτε το δάχτυλο. Δεν σας πιστεύουν ούτε οι βουλευτές σας, αν κρίνουμε από τις …γλαφυρές δηλώσεις του κ. Καλογερόπουλου», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μαρινάκης όποτε βρίσκεται σε δυσμενή θέση, βαπτίζει όσους υπογραμμίζουν τις αποτυχίες και την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης «προπονητές της εξέδρας» και νομίζει ότι το ζήτημα κηρύσσεται λήξαν», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Σήμερα μόνο που δεν μας κάλεσε να χειροκροτήσουμε την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το Λιβυκό Κοινοβούλιο.

Του συστήνουμε επιπλέον να είναι πλήρως ενημερωμένος για το περιεχόμενο των δημοσίων παρεμβάσεων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν τις σχολιάζει και αποδίδει στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «αδικεί τη χώρα του».

Κύριε Μαρινάκη, οφείλετε απαντήσεις για αυτή τη διπλωματική ήττα και σταματήστε να κουνάτε το δάχτυλο. Δεν σας πιστεύουν, εξάλλου, ούτε οι βουλευτές σας, αν κρίνουμε από τις …γλαφυρές δηλώσεις του κ. Καλογερόπουλου», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«- Τί ακριβώς συζητούσε ο Πρωθυπουργός με τον Χαφτάρ και τους υιούς του, όταν τους δεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, έως και τον περασμένο Ιούνιο; Γιατί δεν απετράπη η μεταστροφή της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης και η ταύτιση της με την Τουρκία;

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