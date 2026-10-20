«Πρέπει να απαντήσουμε στις αιτίες που γεννούν την κοινωνική αντίδραση. Να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες στηρίζοντας την κοινωνία. Δεδομένη η καταδίκη μας σε πράξεις βίας και φθοράς περιουσιών», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Οι κινητοποιήσεις πάντα έχουν μια αιτία. Αυτές οι κινητοποιήσεις δεν γίνονται γιατί κάποιοι ξύπνησαν ένα πρωί και αποφάσισαν αναίτια να βγουν στους δρόμους αλλά γίνονται γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες – πανευρωπαϊκά και στη χώρα μας», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στα «Παραπολιτικά 90,1» για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και συμπλήρωσε: «Η ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα και τα ελλείμματα στη δημόσια εκπαίδευση χαρακτηριστικά της σημερινής Ευρώπης και νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι και πιο έντονα, καθώς η χώρα μας είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη».

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανή συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κινητοποιήσεις στη χώρα μας, επισήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ πάντα συμμετέχει στις διαδηλώσεις που είναι ειρηνικές και έχουν κοινωνικές διεκδικήσεις. Προφανώς, όμως, δεν μας εκφράζουν σκηνικά όπως αυτά που βλέπουμε στη Γαλλία, όπου σε αυθεντικές κοινωνικές κινητοποιήσεις εμφιλοχωρούν ακραίες δυνάμεις και βλέπουμε να γίνεται πλιάτσικο και καταστροφή περιουσιών. Αυτά είναι καταδικαστέα διότι δυσφημίζουν το περιεχόμενο των κοινωνικών αγώνων και είναι και βούτυρο στο ψωμί της αντίδρασης».

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να θέση την ΕΛΑΣ απέναντί της»

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Παρακολουθούσα από το πρωί την απόπειρα της Νέας Δημοκρατίας να χτίσει μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει εγχώριος κίνδυνος και κάποιοι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα. Αυτά θέλουν μια προσοχή διότι η αντίδραση έχει δυνατότητες επικοινωνιακές, και ειδικά η Νέα Δημοκρατία που την εκφράζει στη χώρα μονοπωλιακά τα τελευταία χρόνια.

Γιατί τα βάζουν με την ΕΛΑΣ; Προφανώς, γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα πολύ αξιόπιστο και έχει μία καθαρή θέση. Ακριβώς γι' αυτό επιχειρούν να θέσουν την ΕΛΑΣ απέναντί τους. Ξέρουν πολύ καλά ότι είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσουν ψευτοδίπολα με την ΕΛΑΣ , για να βγαίνουν εύκολα νικητές. Προσπαθούν να επιλέξουν αντίπαλο το κόμμα που αντισυσπειρώνει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Τώρα σε σχέση με τη δήλωση του κυρίου Λαμπρινίδη , θα πρέπει να εξηγήσει τι εννοούσε. Ελπίζω να εννοούσε το ζήτημα της κοινωνικής αντίδρασης με ειρηνικό τρόπο. Αν εννοούσε τα μπάχαλα και τις καταστροφές προφανώς διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτως. Θεωρώ ότι πρέπει να εξηγηθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το φάρμακο για την κοινωνική ειρήνη δεν είναι μόνο να απομονώσουμε εκείνους που θέλουν να κάνουν μπάχαλο ώστε να μην έχουν χώρο, αλλά πρωτίστως πρέπει να μπορούμε να δώσουμε πολιτικές απαντήσεις στις ανισότητες , να διαχέουμε την ευημερία, να έχουμε συμπεριληπτική ανάπτυξη, να έχουμε αύξηση μισθών και να έχουμε καταπολέμηση των ανισοτήτων».

«Η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά με μεγάλες κοινωνικές αλλαγές»

Για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις και τις κοινωνικές ανισότητες, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εργαλειοποιήσει το ζήτημα των αντιδράσεων εκμεταλλευόμενη πως ένα τμήμα της αντιπολίτευσης μπορεί να είναι επιρρεπές στις αστοχίες, στις λάθος δηλώσεις και στα λάθος μηνύματα. Γι’ αυτό εμείς στεκόμαστε εδώ και λέμε η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά με μεγάλες κοινωνικές αλλαγές αλλά με ασφάλεια και σταθερότητα. Και αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να το εγγυηθεί».

Ταυτόχρονα ανέδειξε την ταύτιση της ΕΛΑΣ με τη Νέα Δημοκρατία και υπενθύμισε τη στάση του Αλέξη Τσίπρα λίγα χρόνια νωρίτερα αναφορικά με την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό. «Ο κ. Τσίπρας έχει εγκολπώσει στη ρητορική μερικά νεοφιλελεύθερα προτάγματα σε κοινωνικά ζητήματα , όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Εμείς φέραμε πρόγραμμα τετραετίας 4 δισ. και η κυβέρνηση μας έλεγε λαϊκιστές. Και να μας λέει λαϊκιστές ο κ. Μητσοτάκης που είναι ο βαθύς ελιτισμός και η προπαγάνδα να το “καταλάβω”. Είναι κυβέρνηση και είμαστε αντιπολίτευση και άλλωστε δεν έχει και κάτι άλλο να μας πει αλλά να μας λέει λαϊκιστές ο κ. Τσίπρας;

Εγώ βάζω ένα απλό ερώτημα. Το 2023 είχαμε πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο και ο κ. Τσίπρας τότε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι πρέπει να επανέλθει η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός και σήμερα με ποιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο - λόγω της υπερφορολόγησης της Νέας Δημοκρατία -, λέει ότι “δε βγαίνει”; Προφανώς έχει άλλες προτεραιότητες. Μου κάνει εντυπώσεις μια τέτοια αντιλαϊκή θέση , σαν αυτή που εκφωνεί ο κύριος Μητσοτάκης.

Όταν εμείς, για παράδειγμα, λέμε ότι θέλουμε φορολόγηση των υπερκερδών με μόνιμο μηχανισμό, δεν ακούω την ΕΛΑΣ να συμφωνεί με την άποψή μας. Λέει για το 1% που το 1% ξέρετε δεν είναι και ρεαλιστικό διότι ένα φυσικό πρόσωπο, αν κινδυνεύει να φορολογηθεί, θα μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε ένα νομικό πρόσωπο, άρα δεν θα εισπραχθούν χρήματα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως δεν είχε ακούσει άλλο κόμμα να μιλά για τον αναβαλλόμενο φόρο και στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τον αναβαλλόμενο φόρο που είχε κατατεθεί πριν την ίδρυση του κόμματος ΕΛΑΣ και στην ανάγκη τεκμηριωμένου πολιτικού διαλόγου:

«Από τις 22 Απριλίου το ΠΑΣΟΚ έχει φέρει τροπολογία στην Βουλή αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να δώσει τον αγώνα του αλλά οφείλει να το κάνει λέγοντας πράγματα τα οποία είναι αλήθεια».

Για τις δημοσκοπήσεις και την εικόνα που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, δήλωσε:

«Όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ εμφανιστεί σε όλες τις μετρήσεις ως δεύτερο, θα αυξηθούν οι πιθανότητες να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο. Η εικόνα όμως που έχουμε, όπου πηγαίνουμε, από την κοινωνία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της σημερινής κυβέρνησης. Είναι λογικό στην αρχή ένα μεγάλο μέρος των κεντροαριστερών ψηφοφόρων να είχε μια θετική διάθεση απέναντι σε άλλα κόμματα αλλά σήμερα όλοι βλέπουν ποιος είναι ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας και πως μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρό προοδευτικό στίγμα».

Για το βίντεο Γεωργιάδη

Τέλος, σχολιάζοντας το βίντεο του κ. Γεωργιάδη με νέους της ΟΝΝΕΔ, ανέφερε:

«Μπορώ να το δω ως χιούμορ και εμένα μου φαίνεται μήπως είναι τα πρώιμα πολιτικά συμπτώματα της αποχώρησης της κ. Γκιλφόιλ. Δεν είναι το πρόβλημα μου ότι ο κ. Γεωργιάδης φωνάζει συνθήματα, έχω φωνάξει κι εγώ πιο μικρός. Αν θέλει ο Υπουργός να πουλάει οπαδιλίκια είναι δικαίωμά του, σαν εικόνα όμως νομίζω πως δεν αντιστοιχεί με το πνεύμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο λαός».