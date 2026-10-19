«Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρου Καράογλου, στη «Ναυτεμπορική» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με κόμματα της Ακροδεξιάς.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, οι τοποθετήσεις του βουλευτή επιβεβαιώνουν την πολιτική εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσαν να επιδιώξουν κυβερνητική συνεργασία με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καράογλου φέρεται να συμπεριέλαβε στους πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους της ΝΔ και τη Νίκη, καθώς και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ή με τη ΝΔ και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ»

Στη δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι αναφορές του βουλευτή της ΝΔ ενισχύουν τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις πιθανές μετεκλογικές επιλογές του κυβερνώντος κόμματος. Κλείνοντας, έθεσε το πολιτικό δίλημμα όπως το αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας: «Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση».