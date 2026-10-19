Ο Θεόδωρος Καράογλου υποστήριξε ότι, εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με δημοκρατικά κόμματα που τοποθετούνται πολιτικά δεξιότερα της ΝΔ.

«Ναι» στις μετεκλογικές συνεργασίες της Νέας Δημοκρατίας με πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται δεξιότερα της ίδιας είπε ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου, σε συνέντευξή του στην Ναυτεμπορική. Όπως υποστήριξε, εάν το κυβερνών κόμμα δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία θα πρέπει να απευθυνθεί σε άλλα κόμματα, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Μάλιστα έβαλε στο τραπέζι το ενδεχόμενο συνεργασιών με Βελόπουλο, Φωνή Λογικής, ΝΙΚΗ, Μαρία Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καράογλου «Έχω την άποψη ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στα δημοκρατικά κόμματα που είναι δεξιά μας» και αποσαφήνισε: «Είναι ο κ. Βελόπουλος, είτε είναι η Φωνή Λογικής, είτε η Νίκη – την οποία θεωρώ δημοκρατικό κόμμα – είτε η κυρία Καρυστιανού και βεβαίως ο κ. Σαμαράς».

«Λογικό είναι να απευθυνθούμε και σ’ αυτά τα κόμματα, γιατί σε τελική ανάλυση τις εντολές τις δίνει ο ελληνικός λαός», δήλωσε.

Ο βουλευτής της ΝΔ έθεσε, παράλληλα, το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων σε περίπτωση που κανένα κόμμα ή πολιτικός σχηματισμός δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία ή να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας. «Ωραία, πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνουμε; Τρίτες εκλογές; Και μετά;» ανέφερε, για να προσθέσει: «Πιστεύω ότι προέχει το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και ο τόπος δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος».

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7698402740875103510}

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Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ: «Ο Καράογλου αποκάλυψε την ατζέντα της ΝΔ για συγκυβέρνηση με την Ακροδεξιά»

Απαντώντας στην τοποθέτηση του κ. Καράογλου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαίωσε τη θέση που διατυπώνει εδώ και μήνες το κόμμα του για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της. «Ο Καράογλου αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της ΝΔ για συγκυβέρνηση με την Ακροδεξιά», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη δήλωση του βουλευτή. Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Θεόδωρος Καράογλου «επιβεβαίωσε πλήρως το ΠΑΣΟΚ που εδώ και μήνες λέει πως η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη είναι η συγκυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, στις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες που περιέγραψε ο βουλευτής της ΝΔ περιλαμβάνονται, πέραν του Κυριάκου Βελόπουλου και της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η «Νίκη» και ο πολιτικός σχηματισμός της κυρίας Καρυστιανού.

«Μάλιστα ο βουλευτής προσέθεσε ότι στους ενδεχόμενους κυβερνητικούς εταίρους της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να λογίζονται το κόμμα Νίκη και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς. Καταλήγοντας, παρουσίασε τη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με την προοπτική συνεργασίας της ΝΔ με τα συγκεκριμένα κόμματα ως βασικό πολιτικό δίλημμα για τους πολίτες, λέγοντας: «Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση».

Κυβερνητικές πηγές σε ΠΑΣΟΚ

«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο Πρωθυπουργός, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού.

Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν «κρυφές ατζέντες» στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους. Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο Συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας, ή με άλλα κόμματα της Αριστεράς, όπως μαρτυρούν και οι «μεταγραφές» στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας».

Η νέα απάντηση Τσουκαλά: Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς

«Αντί το Μέγαρο Μαξίμου να γράφει κατεβατά για να μας πείσει ότι έχει στόχο την αυτοδυναμία μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πήχη στο 25%, ας αρχίσει μια εκστρατεία πειθούς στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Σίγουρα όχι οι βουλευτές τους, όπως ο κ. Καράογλου. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή έρχεται.