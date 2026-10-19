Η πορεία των ερευνών για την προέλευση των επίμαχων ουσιών που χορηγήθηκαν στον Μαζωνάκη θα κρινεί το αν θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο και για άλλα άτομα.

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα δύο φιαλίδια με το αντίδοτο της μιδαζολάμης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και στις επαφές της 56χρονης γιατρού με αναισθησιολόγο για την προμήθεια αναισθητικών σκευασμάτων.

Τα επίμαχα φιαλίδια με το αντίδοτο της μέθης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εντοπισμός δύο φιαλιδίων τα οποία περιέχουν φλουμαζενίλη, ουσία που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για την αναστροφή της δράσης συγκεκριμένων ηρεμιστικών φαρμάκων, όπως οι βενζοδιαζεπίνες. Πλέον οι αστυνομικοί εξετάζουν την προέλευση των σκευασμάτων, τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν στο ιατρείο, καθώς και το πώς ολοκληρώθηκε η προμήθειά τους δεδομένου ότι πρόκειται για σκευάσματα που προορίζονται για ενδονοσοκομειακή χρήση. Σημείο κλειδί το γεγονός ότι υπάρχει η ένδειξη «Solution for injection» που σημαίνει «Ενέσιμο διάλυμα» που υποδηλώνει ξεκάθαρα ότιι πρόκειται για φάρμακο αποκλειστικά νοσοκομειακής ή κλινικής χρήσης (ενδοφλέβια χορήγηση) και όχι για σκεύασμα που μπορεί να προμηθευτεί και να χρησιμοποιήσει ένας ιδιώτης μόνος του στο σπίτι χωρίς ιατρική επίβλεψη.

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Στο μικροσκόπιο φέρονται να έχουν μπει και μηνύματα μεταξύ της 56χρονης γιατρού και αναισθησιολόγου καθώς η ανάλυση του κινητού τηλεφώνου της 56χρονης γιατρού φέρεται να αποκάλυψε διαγραμμένα μηνύματα σχετικά με την προμήθεια ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη μέθη. Η συγκεκριμένη επαγγελματίας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς εξετάζεται και ο ρόλος της στις επικοινωνίες που ακολούθησαν μετά την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Θάνατος Μαζωνάκη: Αρνείται ότι προμήθευε αναισθητικές ουσίες την 56χρονη η αναισθησιολόγος

Η 61χρονη αναισθησιολόγος, αρνείται ότι προμήθευε με αναισθητικές ουσίες την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό, προκειμένου εκείνη να πραγματοποιεί διαδικασίες «μέθης» σε ασθενείς της. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, η αναισθησιολόγος περιέγραψε την προποφόλη ως αναισθητικό και υπνωτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, κυρίως στο πλαίσιο χειρουργικών επεμβάσεων. «Η προποφόλη είναι αναισθητικό φάρμακο, υπνωτικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον», φέρεται να δήλωσε, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει εάν το συγκεκριμένο σκεύασμα μπορεί να προμηθευτεί κάποιος από φαρμακείο ή εάν απαιτείται ειδική συνταγή. Παράλληλα, φέρεται να επισήμανε ότι πριν από τη χορήγησή του πρέπει να ελέγχονται πιθανοί επιβαρυντικοί παράγοντες για την υγεία του ασθενούς, καθώς υπάρχει, μεταξύ άλλων, κίνδυνος πρόκλησης άπνοιας.

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Η 61χρονη εργάζεται σε ιδιωτική κλινική και διατηρεί προσωπικό ιατρείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η συνεργασία της με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό φέρεται να ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, έπειτα από σύσταση συναδέλφων της. Όπως φέρεται να υποστήριξε, μετέβαινε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για να πραγματοποιεί φλεβοκεντήσεις, λαμβάνοντας, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, αμοιβή 150 έως 200 ευρώ για κάθε πράξη. Η ίδια φέρεται να εξήγησε ότι οι αναισθησιολόγοι καλούνται συχνά να πραγματοποιούν δύσκολες φλεβοκεντήσεις λόγω της ειδικότητάς τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται και σε κλινικές και νοσοκομεία. «Πήγαινα εγώ να τη βοηθήσω και δεν έκαναν οι νοσηλεύτριες τις φλεβοκεντήσεις, γιατί οι αναισθησιολόγοι θεωρούνται, λόγω ειδικότητας, ειδικοί στις δύσκολες φλεβοκεντήσεις», φέρεται να ανέφερε.

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Τι λέει για τα μηχανήματα και τις θεραπείες

Η αναισθησιολόγος φέρεται να υποστήριξε ότι κατά τις επισκέψεις της στο ιατρείο επικεντρωνόταν στην εργασία που της είχε ανατεθεί και δεν είχε ζητήσει πληροφορίες για τα μηχανήματα που υπήρχαν στον χώρο ή για τη λειτουργία τους. Όπως ανέφερε, ορισμένοι ασθενείς τής περιέγραφαν τις θεραπείες στις οποίες επρόκειτο να υποβληθούν, ενώ η ίδια γνώριζε ότι σε ιδιωτικά ιατρεία μπορεί να πραγματοποιείται ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών.

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Νέα δεδομένα που έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της έρευνας, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων, τα ευρήματα από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και οι αναφορές σχετικά με την προμήθεια αναισθητικών ουσιών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αξιολογηθούν τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις καταθέσεις και την εξέταση των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Αν από τη διαδικασία αυτή προκύψουν ενδείξεις για συμμετοχή και άλλων προσώπων ή για πράξεις που δεν έχουν μέχρι στιγμής διερευνηθεί πλήρως, δεν αποκλείεται να εξεταστεί η διεύρυνση των κατηγοριών.