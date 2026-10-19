Νέα μαρτυρία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κατέθεσε στον ανακριτή άνδρας που βρισκόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν ο τραγουδιστής είχε προγραμματισμένο ραντεβού με την Ιωάννα Γάκα.

Ακόμη ένας μάρτυρας που βρισκόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου όταν έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης για το ραντεβού του με την Ιωάννα Γάκα, κατέθεσε στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο μάρτυρας ο οποίος είχε ραντεβού εκείνη την ημέρα με τον 58χρονο κατηγορούμενο γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, κατέθεσε επί μία ώρα στον ανακριτή ο οποίος συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο μάρτυρας είχε προταθεί από τον 58χρονο γιατρό για να καταθέσει καθώς το μοιραίο μεσημέρι ήταν στο ιατρείο του από τις 13.00 έως τις 14.00. Σύμφωνα με το υπόμνημα του προφυλακισμένου γιατρού, στο προγραμματισμένο αυτό ραντεβού, ο Ηλία Θεοδωρόπουλος εξέτασε τον μάρτυρα και του έδωσε παραπεμπτικό για σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία.

Κατά τον προφυλακισμένο γιατρό, η μαρτυρία αυτή είναι σημαντική για την ενίσχυση των ισχυρισμών του, καθώς όπως αναφέρει, αποχώρησε και ο ίδιος σχεδόν ταυτόχρονα με τον ασθενή για να κατευθυνθεί προς το εστιατόριο «Le Rose» κάτι που δείχνει, υποστηρίζει, « την πλήρη έλλειψη διασύνδεσής του με το ραντεβού της Ιωάννας Γάκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την οιαδήποτε ευθύνη ή σχέση του με τη θεραπεία του τραγουδιστή».